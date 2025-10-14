Van egy ország, ami úgy veszi az orosz energiát, mintha nem is léteznének szankciók – az USA dühöng, ezt még Kína se merte megtenni

Miközben a nyugati országok többsége az orosz–ukrán háború miatt igyekszik szankcionálni Oroszországot, és leválni az orosz energiaforrásokról, addig vannak olyan országok, amelyek éppen erősítik kapcsolataikat Moszkvával. Ennek következménye, hogy Oroszország megelőzte az Amerikai Egyesült Államokat Venezuela elsődleges naftaforrásaként, amely egy olyan kőolajtermék, amelyre Venezuelának égető szüksége van extra nehéz nyersolajának hígításához.

Oroszország és Venezuela kapcsolata megerősödött, miután mindkét ország az amerikai szankciók célpontja lett / Fotó: Shutterstock

A barátság mélyülése annak is a következménye, hogy Washington mindkét országot szankcionálta, és az amerikai kereskedelmi politika a két országot mélyebb gazdasági együttműködésre készteti – írta a Bloomberg.

Az Egyesült Államok Venezuelába irányuló naftaszállítmányai március és október között nullára csökkentek, miközben ugyanebben az időszakban Oroszországból több mint hétmillió hordó érkezett a Kpler adatai szerint. A szállítmányok, amelyek augusztusban napi 49 000 hordót, szeptemberben pedig napi 69 000 hordót tettek ki, egyben az első olyan naftaszállítmány-hullámot jelentik, amely közel hat év után érkezett Moszkvából Caracasba.

Venezuelának ugyanis nagy szüksége van a hígítószerként használható naftára, hogy hígítsa a kátrányhoz hasonló nyersolaját, és biztosítsa az olaj szállítását a csővezetékeken keresztül többek között olyan országokba is, mint Kína, amely az egyik legnagyobb vevője. A jelenlegi napi 1,1 millió hordó több mint fele az Orinoco-övezetből származik.

Venezuela sem úszta meg Trump szankcióit

A dél-amerikai ország azt követően kezdett új naftaszállító után kutatni, miután Donald Trump amerikai elnök idén év elején szigorította az olajszektorra vonatkozó szankciókat, és visszavonta a Biden-korszakban egyes energiavállalatoknak adott külön engedélyeket.

Ilyen cég volt a Chevron is, amely vállalat engedélyének visszavonása véget vetett annak a 18 hónapos időszaknak, amikor az Amerikai Egyesült Államok lényegében a dél-amerikai ország kizárólagos naftabeszállítója volt. Ez a magállapodás az amerikai finomítóknak kényelmes piacot biztosított a könnyű termékek exportálásához.