Utolérni Svédországot: sikerülhet Magyarországnak, de ehhez Paks II. is kell – ezért jobb az atomerőmű, mint a napelem

Az európai országok energia-önellátását nagyban segíti árampiacaik összekapcsolása, mert így a termelők könnyebben vevőt találhatnak az éppen feleslegesen termelt áramuknak, a vevők pedig kényelmesebben válogathatnak a szállítók között. Mégsem mindegy, hogy kül- vagy belföldről honnan származik a felhasznált villamos energia, mert a túl nagy importfüggés ellátásbiztonsági kockázatot rejthet.

Egy atomerőmű a villamos energia termelésének megbízható eszköze / Fotó: Bernhard Klar / Shutterstock

Erre rámutat az Euronews friss értékelése is, amely szerint Oroszország ukrajnai inváziója után az energiabiztonság – akárcsak a megfizethetőség – kiemelt fontosságúvá vált Európában. Az Eurostat friss adataiból mazsolázó portál hozzáteszi, hogy a geopolitikai feszültségek fokozódásával és az éghajlati válság erősödésével egyre sürgetőbb az uniós tagállamok energiakapcsolatainak javítása. További célként ír arról, hogy több megújuló energiaforrást kell eljuttatni az energiapiacokra.

Az elmúlt két évtizedben jelentősen megnőtt az európai OECD-tagállamok villamosenergia-importja és -exportja, egyúttal markáns különbségek is kirajzolódtak. Az Eurostat adatai szerint 2024-ben 35 európai országból 13 nettó villamosenergia-exportőr, míg 21 nettó importőr volt.

A Magyarországon felhasznált villamos energia 24,4 százaléka származott importból, ez a hetedik legnagyobb arány volt. Az import magas aránya alapértelmezésben nem baj, hiszen azt is mutathatja, hogy a terméket jobban megéri importálni, mint belföldön előállítani.

Gond akkor jelentkezhet, ha egy ország olyankor szorul hirtelen árambehozatalra, amikor azokban az országokban is hiány van, amelyekből vásárolna. Ez minimum megdrágítja a beszerzést, szélsőséges esetben pedig ellátási zavarhoz vezet.

Svédország függött legkevésbé

2024-ben a 35 ország közül az EU-ban a végső fogyasztásra rendelkezésre álló villamos energia százalékában kifejezett nettó import átlagosan mínusz 0,5 százalék volt. Az európai országok tehát átlagosan többet exportálnak, mint importálnak. E mutató alapján Svédország mutatója volt a legkedvezőbb, mert 27 százalékkal több áramot exportált, mint amennyit felhasznált. Mögötte Franciaország következett 22 százalékkal. Ezeket a számokat, importfüggésről lévén szó az ábra negatív előjellel mutatja, hiszen aki többet ad el, mint felhasznál, az nem függ a vásárlásaitól.