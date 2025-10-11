Gáz nélkül maradhat Szerbia, csak az év végéig szállítanak az oroszok

Aleksandar Vucsics szerb elnök csalódottságát fejeztei azzal kapcsolatban, hogy Moszkva csak év végéig érvényes gázszerződést ajánlott fel Szerbiának, miután hónapokon át tárgyaltak egy hosszabb távú megállapodásról.

Vucsics nem engedett az amerikai nyomásnak, de orosz gázt sem kap / Fotó: AFP

Belgrád hároméves szerződést szeretett volna kötni a Gazprommal; az év során két alkalommal is találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az Informer című lapnak adott interjúban azt mondta, hogy a késlekedés összefügghet az Egyesült Államoknak a Naftna Industrija Srbija (NIS) olajfinomítóra kivetett szankcióival, amelyek a hónap elején léptek teljes mértékben hatályba, miután több ideiglenes mentesség lejárt.

Hónapokon át könyörögtünk az amerikaiaknak, és végül sikerült nyolc hónapot elérnünk; ellentétben másokkal, mi nem vagyunk tolvajok

– mondta Vucsics. Hozzátette, hogy Szerbiának három hónapra elegendő tartaléka van, és elutasította azokat a felvetéseket, hogy Belgrád esetleg államosítaná a NIS-t – amelyet az orosz Gazpromnyeft irányít – a szankciók megkerülése érdekében.

Vucsics nem engedett az amerikai nyomásnak

„Az amerikaiak azt mondták nekem: ‘Elnök úr, írja alá, nem lesznek szankciók, csak mondja azt, hogy időre van szüksége az olajipar államosításához’” – idézte fel Vučić. „Azt feleltem nekik: ‘ez számomra elfogadhatatlan. Az országunk sem kommunista, sem fasiszta, és nem szeretünk mások tőkéjére vagy tulajdonára rátenni a kezünket.’”

A Gazpromnyeft – az állami tulajdonú Gazprom olajipari ága – 56 százalék részesedéssel rendelkezik a NIS-ben.

A vállalat vezérigazgatója, Alekszandr Gyukov hétfőn Belgrádban találkozik Vucsiccsal.

Remélem, az oroszok megoldják ezt az amerikaiakkal

– idézi a szerb elnököt a Bloomberg.

Az esetleges téli gázhiány tovább növelheti a Vucsicsra nehezedő nyomást, aki már most is belpolitikai feszültségekkel küzd, mióta tavaly november óta tízezrek tüntetnek a kormány ellen.