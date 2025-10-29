A Paramount újabb drasztikus lépést tett a vállalati átalakulás útján: az Egyesült Államokban mintegy kétezer munkavállalótól válnak meg a következő hetekben. A leépítések az első hullámban ezer embert érintenek, majd hamarosan újabb ezer kerül sorra – ez a teljes dolgozói létszám mintegy 10 százalékát jelenti. A döntésnek természetesen köze van a 8,4 milliárd dolláros Skydance–Paramount-összeolvadásnak. Mindeközben pedig a Warner felvásárlását sem söpörték le az asztalról.

Tömeges elbocsátások Hollywoodban: több ezer dolgozót küld el a Paramount, miközben még mindig a Warnerre pályázik / Fotó: ALEXANDRE F FAGUNDES

David Ellison vezérigazgató egy belső körlevélben erősítette meg a hírt, hangsúlyozva, hogy a mostani lépés „a jövőorientált, versenyképes vállalat” felépítésének része. A Deadline szerint bizonyos területeken a párhuzamos feladatkörök megszüntetése szükségessé vált, máshol pedig olyan pozíciókat szüntetnek meg, melyek már nem illeszkednek a cég új prioritásaihoz.

A leépítések nem érték váratlanul a piacot.

A fúzió lezárásakor a menedzsment kétmilliárd dollárnyi költségcsökkentést ígért a befektetőknek,

melynek jelentős része a munkaerő leépítésével valósul meg. A vállalat emellett az ingatlanportfólióját is szűkíti, és több üzletágától is megválna. A múlt héten például 100 millió dollárért értékesítette az argentin Telefé televíziós hálózatot, melyet korábban a Viacom még 345 millióért vásárolt meg.

A költségcsökkentés azonban nem jelent visszavonulást a médiapiacról. A Paramount több nagy horderejű szerződést is kötött az elmúlt hónapokban:

7,7 milliárd dollárért megszerezte az UFC közvetítési jogait,

valamint 1,5 milliárdért hosszabbított a South Park alkotóival, Trey Parkerrel és Matt Stone-nal.

Ezek a megállapodások jelzik, hogy a vállalat a tartalomgyártás és a streamingpiac vezető szereplőjeként kívánja megerősíteni magát, miközben racionalizálja működését.

A Paramount korábbi vezetése már 2024 végén megkezdte a létszámcsökkentést:

akkor három hullámban, mintegy 15 százalékkal csökkentették az amerikai állományt.

A Skydance beolvadása után a cégcsoport globális dolgozói létszáma 18 600 fő körül alakult, amit a mostani intézkedés tovább mérsékel.

A leépítések rövid távon sokaknak fájdalmat okoznak, de a vállalat jövője azon múlik, sikerül-e ezzel az új, karcsúbb struktúrával valóban újra felvenni a versenyt a gyorsan átalakuló szórakoztatóipari piacon.

A költségcsökkentés árnyékában azért még mindig felvásárolnák a Warnert

Az elmúlt napokban egyre erősebben körvonalazódik az a stratégiai manőver, melyet a Paramount Skydance vezetése fontolgat: a Warner Bros. Discovery felvásárlását. A Warner igazgatótanácsa már három külön ajánlatot is elutasított, melyek elérhették a részvényenként közel 23,5 dolláros szintet. Ugyanakkor a Paramount–Skydance vállalatánál úgy tervezik, hogy

egy esetleges felvásárlás esetén nem darabolják fel a Warnert, hanem a kreatív stúdiókat, a film- és sorozatportfóliót nagyjából érintetlenül hagynák,

miközben a marketinget, forgalmazást és streamingszolgáltatásokat optimalizálnák. Példaként: az HBO Max szolgáltatást terveik szerint beolvasztanák a Paramount+ platformba. Ez azért felveti azt a kérdést, hogy az HBO Max egyszer már belebukott egy átnevezésbe – vajon a Paramount erősebb húzónév lenne az HBO-nál?