Tömeges elbocsátások Hollywoodban: több ezer dolgozót küld el a Paramount, miközben még mindig a Warnerre pályázik

A Paramount újabb drasztikus lépést tett a szerkezetátalakítás útján: mintegy kétezer dolgozót bocsátanak el a következő hetekben, alig néhány hónappal a Skydance-fúzió után. A vállalat ezzel a 8,4 milliárd dolláros összeolvadás után beígért költségcsökkentést teljesíti, miközben a háttérben egy még nagyobb cél körvonalazódik – a Warner Bros. Discovery felvásárlása.
Gergely Máté
2025.10.29, 18:14

A Paramount újabb drasztikus lépést tett a vállalati átalakulás útján: az Egyesült Államokban mintegy kétezer munkavállalótól válnak meg a következő hetekben. A leépítések az első hullámban ezer embert érintenek, majd hamarosan újabb ezer kerül sorra – ez a teljes dolgozói létszám mintegy 10 százalékát jelenti. A döntésnek természetesen köze van a 8,4 milliárd dolláros Skydance–Paramount-összeolvadásnak. Mindeközben pedig a Warner felvásárlását sem söpörték le az asztalról.

David Ellison vezérigazgató egy belső körlevélben erősítette meg a hírt, hangsúlyozva, hogy a mostani lépés „a jövőorientált, versenyképes vállalat” felépítésének része. A Deadline szerint bizonyos területeken a párhuzamos feladatkörök megszüntetése szükségessé vált, máshol pedig olyan pozíciókat szüntetnek meg, melyek már nem illeszkednek a cég új prioritásaihoz. 

A leépítések nem érték váratlanul a piacot. 

A fúzió lezárásakor a menedzsment kétmilliárd dollárnyi költségcsökkentést ígért a befektetőknek, 

melynek jelentős része a munkaerő leépítésével valósul meg. A vállalat emellett az ingatlanportfólióját is szűkíti, és több üzletágától is megválna. A múlt héten például 100 millió dollárért értékesítette az argentin Telefé televíziós hálózatot, melyet korábban a Viacom még 345 millióért vásárolt meg.

A költségcsökkentés azonban nem jelent visszavonulást a médiapiacról. A Paramount több nagy horderejű szerződést is kötött az elmúlt hónapokban: 

  • 7,7 milliárd dollárért megszerezte az UFC közvetítési jogait, 
  • valamint 1,5 milliárdért hosszabbított a South Park alkotóival, Trey Parkerrel és Matt Stone-nal. 

Ezek a megállapodások jelzik, hogy a vállalat a tartalomgyártás és a streamingpiac vezető szereplőjeként kívánja megerősíteni magát, miközben racionalizálja működését.

A Paramount korábbi vezetése már 2024 végén megkezdte a létszámcsökkentést: 

  • akkor három hullámban, mintegy 15 százalékkal csökkentették az amerikai állományt. 
  • A Skydance beolvadása után a cégcsoport globális dolgozói létszáma 18 600 fő körül alakult, amit a mostani intézkedés tovább mérsékel. 
  • A leépítések rövid távon sokaknak fájdalmat okoznak, de a vállalat jövője azon múlik, sikerül-e ezzel az új, karcsúbb struktúrával valóban újra felvenni a versenyt a gyorsan átalakuló szórakoztatóipari piacon.

A költségcsökkentés árnyékában azért még mindig felvásárolnák a Warnert

Az elmúlt napokban egyre erősebben körvonalazódik az a stratégiai manőver, melyet a Paramount Skydance vezetése fontolgat: a Warner Bros. Discovery felvásárlását. A Warner igazgatótanácsa már három külön ajánlatot is elutasított, melyek elérhették a részvényenként közel 23,5 dolláros szintet. Ugyanakkor a Paramount–Skydance vállalatánál úgy tervezik, hogy 

egy esetleges felvásárlás esetén nem darabolják fel a Warnert, hanem a kreatív stúdiókat, a film- és sorozatportfóliót nagyjából érintetlenül hagynák, 

miközben a marketinget, forgalmazást és streamingszolgáltatásokat optimalizálnák. Példaként: az HBO Max szolgáltatást terveik szerint beolvasztanák a Paramount+ platformba. Ez azért felveti azt a kérdést, hogy az HBO Max egyszer már belebukott egy átnevezésbe – vajon a Paramount erősebb húzónév lenne az HBO-nál?

Ugyanakkor azt is hangsúlyozzák: az elképzelések még nem véglegesek, és a valós üzlet még messze van. Ez az egész folyamat nagy jelentőségű a vállalat átalakulása szempontjából: belső átszervezések a stabilitást szolgálják, a Warner megszerzése viszont egy újabb stratégiai mérföldkő lehet, amely jelentősen erősítené a Paramount piaci pozícióját.

