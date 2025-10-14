Nézze a Wienerbergert, aki a magyar építőipart siratja – így sínylődik a világ legnagyobb téglagyártója

Miképp alakult úgy, hogy a kis Ausztriában van a világ legnagyobb téglagyártója – amelynek építőanyag-termékeit Magyarországon is jól ismerik –, az hosszú történet. A rövidebb: aki a magyar építőipar kedden közzétett adatain sopánkodva arra jutna, hogy borzasztóan teljesítünk, vessen egy pillantást ugyanakkor arra, mit csinálnak a Wienerberger részvényei.
Miközben a magyar építőipar visszaesik, a német és a francia nyelvterületen szintúgy borzasztó állapotban van a szektor – mennyire más lenne, ha a háborúzás helyett Ukrajnában már megindult volna az újjáépítés, és az amúgy is versenyképtelen európai ipar lerázhatná magáról a háborús készülődés közepette rápakolt pluszterheket.
A Wienerberger akár állatorvosi lónak is tekinthető.
Az építőanyag-óriás részvényei kedden több mint 5 százalékot zuhantak a bécsi tőzsdén, és még kora délután is 3,5 százalék volt a mínusz 26,22 eurós papíronkénti ár mellett.
A Wienerberger több mint 200 gyártóüzemmel rendelkezik 28-nál is több országban, széles termékkínálattal:
téglák,
falazóblokkok,
tetőcserepek,
csövek,
térkövek.
A papírok keddi zuhanása csak folytatás, a közvetlen kiváltó ok most a Bloomberg jelentése szerint az, hogy a UBS elemzői eladási javallattal kezdték meg a részvény követését, arra hivatkozva, hogy késik az (európai) építőipar felgyógyulása, nem folytatódnak a kamatcsökkentések, magasak az energiaárak és a bérinfláció jövőre is a mínuszban tartja az ár-költség rést. A Julian Radlinger vezette elemzők szerint azért előbb-utóbb magára fog találni a szektor, mindenesetre 24 eurós célárat állítottak be a részvény számára. Ez bizony még a mostani eséssel kialakult árnál is sokkal alacsonyabb.
A Wienerberger árfolyamának szenvedése nem most kezdődött, és példázza az európai, illetve az osztrák és német gazdaság szenvedéstörténetét a poszt-energiaválság időszakában, amikor minden rossz hírre jutott egy elemzői jóslat, hogy jönni fog az ipari kilábalás, de az ipari kilábalás csak nem akar megérkezni. Emlékeztető: a magyar és általában a közép-európai gazdaság ezer szállal integrálódott a nyugatival – ez volt az európai uniós tagság értelme –, különösen a német nyelvű országokkal, de ha az irány frankofón lenne, most azzal se járnánk túl jól.
Március közepén a Wienerberger-részvények árfolyama még 36 euró felett járt.
Melyek az európai építőipar fő problémái – amelyeket a magyar sem tud kikerülni, bár vannak erőteljes kormányzati próbálkozások –, erre jó közelítés a UBS érvelése, mindenesetre erről a Világgazdaság betekintő elemzést készít.
Ausztriát az ág is húzza, folynak az elbocsátások és most még a külkereskedelme is összeomlott
Nyugati szomszédunk nem büszkélkedik gazdasági adataival mostanában, ahogy politikai stabilitásával sem. Az osztrák gazdaság újabb sokkoló hírt produkált szerdán: nem elég, hogy felzárkóztak a keleti EU-tagok gyorsabb drágulási üteméhez, most még a külkereskedelmi mérleg is összeomlott . Pedig az osztrák háztartások csak egy kicsit akartak többet költeni, mint az energiaválság hozta sovány években.
