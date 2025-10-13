Egészen furcsa tervekkel állt elő a Microsoft: ez lenne a gaming új generációja? Még meg sem jelent, de már most sok kérdőjelet vet fel az új előfizetési modell

A Microsoft új korszakra készül az Xbox világában: olyan felhőalapú játékszolgáltatást tesztel, melyben bárki ingyen játszhat majd – reklámokért cserébe. Az ötlet elsőre szokatlannak tűnik, hiszen eddig a játékstreamelés a prémium-előfizetők terepe volt, de ha beválik, ez lehet az első igazán „freemium” modell a nagy konzolgyártók történetében. A kérdés már csak az, hogy ez kinek fogja megérni, mert jelentős korlátozásokkal járhat az Xbox Cloud Gaming új előfizetési modellje.
A The Verge értesülései szerint a Microsoft már elindította az hirdetéstámogatott Xbox Cloud Gaming belső tesztjeit. A rendszer lényege, hogy a játékosok előfizetés nélkül is elérhetnek bizonyos címeket – például a saját tulajdonukban lévő játékokat, a hétvégi Free Play Days próbaverziókat, illetve a klasszikus Xbox Retro játékokat, cserébe minden játékindítás előtt körülbelül kétpercnyi reklámot kell megnézni.
A tesztidőszakban a Microsoft óránkénti játékidőkorlátot is bevezetett:
A vállalat ugyanakkor nem zárta ki, hogy a szabályok a hivatalos indulásig még változhatnak. Az új verzió a hírek szerint PC-n, Xbox konzolokon, kézikonzolokon és böngészőn keresztül is elérhető lesz.
Azt érdemes hozzátenni, hogy ez már önmagában is kicsit nevetségesen hangzik, mivel még egy korai hozzáférésben lévő tesztelés alatt is a havi öt óra meglehetősen kevésnek hangzik. Természetesen a végleges verzióban nem érné meg az Xboxnak, ha nem lenne időlimitje az ingyenes verziónak, de a havi öt óra lényegében semmire nem elég.
Ez a lépés nemcsak üzleti kísérlet, hanem egy új fogyasztói modell próbája is lehet. Ha működik, az Xbox Cloud Gaming az első olyan nagy platformmá válhat, ahol a játék a streamingszolgáltatások logikáját követi:
vagy fizetsz érte, vagy megnézel jó néhány hirdetést.
A megoldás ráadásul új piacokat is megnyithat, különösen azokban a régiókban, ahol a Game Pass előfizetés túl drága vagy nem elérhető.
A Microsoft közben éppen átalakítja a Game Pass rendszerét, és 50 százalékkal emelte a Game Pass Ultimate-előfizetés árát, miközben a szolgáltatás technikai minőségét is javította: az Ultimate-tagok már 1440p felbontásban és 30 Mbps bitrátával streamelhetnek játékokat, míg az új Premium és Essential szinteken 1080p-s streamelés érhető el. Az új reklámokkal támogatott modell így a prémium-előfizetések mellett egy olcsó vagy akár teljesen ingyenes belépési pontot kínálhat az Xbox-ökoszisztémába.
A Microsoft játékrészlegének alelnöke, Jason Ronald már korábban utalt erre az irányra:
Ez a modell sokkal elérhetőbbé teheti a felhőalapú játékot, különösen azokban a régiókban, ahol eddig nem volt elérhető vagy megfizethető.
Ha a vállalat valóban elindítja a szolgáltatást, azzal megelőzheti a Sonyt, a Nintendót és az Apple-t is a reklámalapú játékstreamelés piacán – olyasvalamiben, ami eddig csak koncepcióként létezett. A Microsoft tehát nemcsak a jövő játékáról, hanem a játékipar új gazdasági modelljéről is gondolkodik: ahol a szórakozás ára néhány perc reklám.
Az Xbox kézikonzolja nehezen lesz „mindenkié”, ha alig lehet majd megfizetni
Az Asus új, Xbox-márkájú kézikonzolja hamarosan bemutatkozhat, de ha hihetünk a nemrég kiszivárgott áraknak, akkor a „játékszabadság mindenkinek” szlogen inkább prémiumterméket takar, mint tömegeknek szánt eszközt. Az információt egy spanyol lap fedezte fel: a Google termékkeresője előre feltüntetett árakat az új ROG Xbox Ally modellekhez. Eszerint az alapváltozat 599 euróba (nagyjából 240 ezer forint, áfa nélkül), míg a csúcskategóriás ROG Xbox Ally X 899 euróba (nagyjából 360 ezer forint, áfa nélkül) kerülhet.
