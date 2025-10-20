A Microsoft frissen megerősítette: igen, dolgoznak „következő generációs hardveren”, vagyis nem fordulnak el a konzolpiactól – ezt a játékoshardverekért is felelős részleg élén álló Sarah Bond jelentette be. Ez azért különösen jelentős, mert a közelmúltban olyan pletykák keringtek, hogy a Microsoft elkaszálná a konzolgyártást, és kizárólag a szoftver- és szolgáltatáspiacra (pl. a Xbox Game Passre) koncentrálna.

Teljes fordulat az Xboxnál: még sincs vége a konzolversenynek – a következő generáció hatalmas technológiai robbanás lehet / Fotó: AFP

Rácáfolt a pletykákra az Xbox

Bond az interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy „száz százalékig nézünk a jövőbe, dolgozunk a következő generációs hardveren. Prototípusokkal, tervezéssel foglalkozunk. Az AMD-vel már partnerségben – tehát ez közel van”. Emellett kifejtette, hogy a most megjelent kézikonzol, az ROG Xbox Ally (és a továbbfejlesztett „X” verzió) mindössze egy választási lehetőség a játékosnak, nem a konzolok végét jelenti. „Mi mindig figyelünk arra, mit akarnak a játékosok és alkotók, ha van igény az innovációra, akkor építeni fogunk” – mondta.

Fontosabb részletek:

A hardverportfólió nemcsak „egy konzol” lesz, hanem több formátumban: konzol, kézi eszköz, PC, felhő + tartozékok.

Az AMD-vel kötött megállapodás több évre szól, célja a „testre szabott” csipek fejlesztése – nem csupán a következő konzolhoz, hanem az egész eszköztárhoz.

A konzoljátékiparban mindig nagy figyelemmel kísérik, ki vállalja a következő generációs hardver kockázatát, ami nagy beruházással, profitkéséses modellel és nem utolsósorban kiélezett versennyel jár.

Fel van adva a Sonynak a lecke

A Microsoft elköteleződése arra utal, hogy a hardveres verseny még korántsem ért véget. A nagy ellenfél, a PlayStation-platformot üzemeltető Sony szempontjából ez azt jelenti, hogy a Microsofttal továbbra is mint aktív szereplővel kell számolnia. A bejelentés ugyanis nemcsak egy elképzelhető jövőképről szólt, hanem arról, hogy már prototípusoknál tart az Xbox.

A Microsoft kommunikációja arra utal, hogy a következő generációs Xbox-hardver nem egyszerűen továbbviszi az előző generációt, hanem talán platformként újradefiniálja: konzol + PC + felhőszolgáltatás. Ez kihívás lehet a Sony számára, ha hagyományosabb konzolmodellben gondolkodik, ugyanis ha a Microsoft nagyobb flexibilitást, több végpontot kínál, akkor a Sonynak választania kell, hogy követi-e az irányt, vagy kitart a hagyományos konzolélmény mellett.

A Microsoftnak nem elég a bejelentés, a következő konzolgeneráció sikerét nagyban meghatározza, mennyire tud új játékokat, szolgáltatásokat, közösségi funkciókat kínálni.

Ha csak hardvert jelentenek be, de a játéktámogatás, az ökoszisztéma gyenge lesz, az rossz fényt vethet rá. Ez pedig a Sonynak lehetőséget teremt: ha következetesen fókuszál a játékélményre, exkluzív címekre, stabil hardverplatformra, akkor kihasználhatja a Microsoft esetleges botlását.