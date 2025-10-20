Deviza
konzolháború
PlayStation
gaming
Sony
Microsoft
Xbox

Teljes fordulat az Xboxnál: még sincs vége a konzolversenynek – a következő generáció hatalmas technológiai robbanás lehet

A Microsoft rácáfolt a pletykákra: igenis dolgozik az új Xboxon. Sarah Bond, az Xbox elnöke megerősítette, hogy a következő generációs hardvert már fejlesztik – az AMD-vel közösen. A bejelentés nemcsak a játékosokat, hanem a teljes konzolipart mozgásba hozhatja.
Gergely Máté
2025.10.20., 17:01

A Microsoft frissen megerősítette: igen, dolgoznak „következő generációs hardveren”, vagyis nem fordulnak el a konzolpiactól – ezt a játékoshardverekért is felelős részleg élén álló Sarah Bond jelentette be. Ez azért különösen jelentős, mert a közelmúltban olyan pletykák keringtek, hogy a Microsoft elkaszálná a konzolgyártást, és kizárólag a szoftver- és szolgáltatáspiacra (pl. a Xbox Game Passre) koncentrálna.

Rácáfolt a pletykákra az Xbox

Bond az interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy „száz százalékig nézünk a jövőbe, dolgozunk a következő generációs hardveren. Prototípusokkal, tervezéssel foglalkozunk. Az AMD-vel már partnerségben – tehát ez közel van”. Emellett kifejtette, hogy a most megjelent kézikonzol, az ROG Xbox Ally (és a továbbfejlesztett „X” verzió) mindössze egy választási lehetőség a játékosnak, nem a konzolok végét jelenti. „Mi mindig figyelünk arra, mit akarnak a játékosok és alkotók, ha van igény az innovációra, akkor építeni fogunk” – mondta. 

Fontosabb részletek:

  • A hardverportfólió nemcsak „egy konzol” lesz, hanem több formátumban: konzol, kézi eszköz, PC, felhő + tartozékok.
  • Az AMD-vel kötött megállapodás több évre szól, célja a „testre szabott” csipek fejlesztése – nem csupán a következő konzolhoz, hanem az egész eszköztárhoz.  

A konzoljátékiparban mindig nagy figyelemmel kísérik, ki vállalja a következő generációs hardver kockázatát, ami nagy beruházással, profitkéséses modellel és nem utolsósorban kiélezett versennyel jár.

Fel van adva a Sonynak a lecke

A Microsoft elköteleződése arra utal, hogy a hardveres verseny még korántsem ért véget. A nagy ellenfél, a PlayStation-platformot üzemeltető Sony szempontjából ez azt jelenti, hogy a Microsofttal továbbra is mint aktív szereplővel kell számolnia. A bejelentés ugyanis nemcsak egy elképzelhető jövőképről szólt, hanem arról, hogy már prototípusoknál tart az Xbox.

A Microsoft kommunikációja arra utal, hogy a következő generációs Xbox-hardver nem egyszerűen továbbviszi az előző generációt, hanem talán platformként újradefiniálja: konzol + PC + felhőszolgáltatás. Ez kihívás lehet a Sony számára, ha hagyományosabb konzolmodellben gondolkodik, ugyanis ha a Microsoft nagyobb flexibilitást, több végpontot kínál, akkor a Sonynak választania kell, hogy követi-e az irányt, vagy kitart a hagyományos konzolélmény mellett.

A Microsoftnak nem elég a bejelentés, a következő konzolgeneráció sikerét nagyban meghatározza, mennyire tud új játékokat, szolgáltatásokat, közösségi funkciókat kínálni. 

Ha csak hardvert jelentenek be, de a játéktámogatás, az ökoszisztéma gyenge lesz, az rossz fényt vethet rá. Ez pedig a Sonynak lehetőséget teremt: ha következetesen fókuszál a játékélményre, exkluzív címekre, stabil hardverplatformra, akkor kihasználhatja a Microsoft esetleges botlását.

 

A Microsoft és AMD együttműködése azt mutatja, hogy a csipoldalon is változás várható. A Sonynak is biztosítania kell, hogy beszállítói-ellátási lánca, komponensbeszerzése és technológiai lemaradása ne legyen hátrányára. Ha a Microsoft gyorsabban tud olyan cshipeket hozni, melyek nagy ugrást jelentenek, akkor a Sonynak vagy követnie kell, vagy más úton kell versenyeznie.

Továbbá, ha a Microsoft több eszköztípust kínál, mint a Sony, akkor a Sonynak is érdemes lehet elgondolkodnia, hogy konzollal és kézi eszközzel, netán felhőmegoldással bővül-e. Ha nem követi, akkor könnyen háttérbe szorulhat a versenyben.

A Microsoft megerősítése új lendületet ad a konzolpiacnak, és egyértelművé teszi: a hardverfejlesztés nem zárult le, csak átalakul.

A következő Xbox-generáció már nem pusztán egy új gépet, hanem egy összekapcsolt ökoszisztémát ígér, ahol a konzol, a kézi eszköz és a felhő egy rendszerbe simul. Ez a szemlélet a Sonyt is lépéskényszerbe hozza: meg kell őriznie a PlayStation márka erejét, miközben alkalmazkodik a Microsoft rugalmasabb platformstratégiájához. A mostani bejelentés így nem a verseny végét, hanem a konzolháborúk új korszakának kezdetét jelenti.

Egy esélye maradt a Sonynak: vagy piacra dobja minden idők legjobb konzolját, vagy lehúzhatja a rolót

A PS5-korszak nem hozta el azt az áttörést, amit a játékosok vártak: kevés volt az exkluzív cím, a fejlődés inkább ráncfelvarrásnak tűnt, nem forradalomnak. Most minden tekintet a következő generációra szegeződik, ahol a PlayStation 6 lehet a Sony legnagyobb dobása vagy a legnagyobb kudarca. A cég az AMD-vel közösen új alapokra helyezné a konzolarchitektúrát, de a rajongók türelme véges. A 2027-es debütálás így nemcsak egy új gép érkezését, hanem a márka jövőjét is meghatározhatja.

