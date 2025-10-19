Sokkal kevesebbet és tudatosabban költenek a Z generáció fiataljai: alapjában alakul át a luxus fogalma

Az amerikai fiatalok matchával vagy márkás sportcipőkkel jutalmazzák magukat a nagy értékű termékek helyett. A Z generáció ugyanúgy keresi az apró luxusokat, mint más korosztályok, ám ezek a luxuscikkek kicsit másképp néznek ki, mint a korábbi generációké – derült ki a PwC jelentéséből, amely csaknem egymillió, január-április közötti amerikai hitel- és betéti kártyás költést elemzett.

A Z generáció olcsó luxusa a rúzs és smink helyett inkább a matcha tea és a dizájn kiegészítők / Fotó: ShishkinStudio / shutterstock (Képünk illusztráció)

A jelentés rámutat, hogy az olyan mikroluxusok, mint a drága matcha, limitált kiadású sneakerek, vagy a bőrápolóként is használható kozmetikumok, anélkül jelentenek státusszimbólumot, hogy túlzott költekezést jelentenének.

Ezek beleillenek az úgynevezett rúzsindexbe, ami azt takarja, hogy gazdasági visszaesés idején a fogyasztók lemondanak a nagyobb kiadásokról és inkább kisebb luxuscikkekkel, például rúzzsal kényeztetik magukat. A hagyományos elmélet szerint ez a fajta kis kiadás nagy hatással van a vásárló önérzetére.

Az 1995 és 2010 között született Z generáció tagjai a megfizethető jólétet keresik, azaz az olyan termékeket, amelyek a jó érzés mellett értéket és önfejlesztési lehetőséget is kínálnak.

Ali Furman, a PwC partnere példaként hozta fel a matcha teát, ami az utóbbi években vált világszerte népszerű, főként a fiatal körében elterjedt TikTok hatására. A porított zöld teáta fogyasztók az antioxidáns-tartalma és stresszcsökkentő hatása miatt is kedvelik. „Régen csak a teapolcon állt, ma viszont egyfajta nyugalmat adó rituálévá vált, ami sokkal jobban rezonál a Z generációval” – magyarázta a közgazdász.

A Z generáció kevesebbet és tudatosabban költekezik, mint az idősebb korosztályok

A vizsgált időszakban a Z generáció 13 százalékkal csökkentette a kiadását, különösen a ruházat, a kiegészítők és az elektronika kategóriáiban.

A PwC felmérése szerint az amerikai Z generáció idén 23 százalékkal tervezi visszafogni az ünnepi költéseit is, a fiatalok átlagosan 1 357 dollárt (461 ezer forintot) terveznek költeni ebben a szezonban. Velük szemben a Y generáció csupán 1 százalékkal vágják meg a kiadásaikat, az X generáció és a baby boomerek pedig mérsékelten növelni fogják a fogyasztásukat.

A Z generáció értékfelfogása alapvetően különbözik a többi korosztálytól, és tudatosabban költi el pénzét. Sok fiatal megvárja az akciókat, és nem riad vissza az utánzatoktól vagy a saját márkás termékektől sem.

A PwC felmérése szerint a Z generáció 59 százaléka ugyan még mindig az ismert márkákat részesíti előnyben, de 41 százaléka hajlandó olcsóbb, saját márkás alternatívákat vásárolni, 49 százaléka pedig személyre szabott termékeket szeretne. A generáció 82 százaléka tervezi, hogy olcsóbb alternatívákat vásárol az év végi ünnepi időszakban, 63 százaléka pedig vintage vagy újrahasznosított termékeket szerezne be.