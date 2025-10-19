Deviza
EUR/HUF389.41 0% USD/HUF334.11 0% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF91.76 0% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.03 0% EUR/HUF389.41 0% USD/HUF334.11 0% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF91.76 0% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.03 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
költések
Z generáció
Egyesült Államok
fogyasztás
olcsó
generációs különbség
vásárlás
luxus

Sokkal kevesebbet és tudatosabban költenek a Z generáció fiataljai: alapjában alakul át a luxus fogalma

Megváltozott a rúzsindex az Egyesült Államokban. A fiatalok a megfizethető jólétet keresik, azaz az olyan termékeket, amelyek jó érzést, de egyben értéket és önfejlesztési lehetőséget is kínálnak. A Z generáció olcsó luxusa a rúzs és smink helyett inkább a matcha tea, a limitált kiadású cipő és a dizájn kiegészítő. Ez a trend egyre inkább meghatározza a fogyasztói kiadásokat.
Németh Anita
2025.10.19, 07:30

Az amerikai fiatalok matchával vagy márkás sportcipőkkel jutalmazzák magukat a nagy értékű termékek helyett. A Z generáció ugyanúgy keresi az apró luxusokat, mint más korosztályok, ám ezek a luxuscikkek kicsit másképp néznek ki, mint a korábbi generációké – derült ki a PwC jelentéséből, amely csaknem egymillió,  január-április közötti amerikai hitel- és betéti kártyás költést elemzett.

matcha z generáció
 A Z generáció olcsó luxusa a rúzs és smink helyett inkább a matcha tea és a dizájn kiegészítők / Fotó: ShishkinStudio / shutterstock (Képünk illusztráció)

A jelentés rámutat, hogy az olyan mikroluxusok, mint a drága matcha, limitált kiadású sneakerek, vagy a bőrápolóként is használható kozmetikumok, anélkül jelentenek státusszimbólumot, hogy túlzott költekezést jelentenének.

Ezek beleillenek az úgynevezett rúzsindexbe, ami azt takarja, hogy gazdasági visszaesés idején a fogyasztók lemondanak a nagyobb kiadásokról és inkább kisebb luxuscikkekkel, például rúzzsal kényeztetik magukat. A hagyományos elmélet szerint ez a fajta kis kiadás nagy hatással van a vásárló önérzetére.

Az 1995 és 2010 között született Z generáció tagjai a megfizethető jólétet keresik, azaz az olyan termékeket, amelyek a jó érzés mellett értéket és önfejlesztési lehetőséget is kínálnak.

Ali Furman, a PwC partnere példaként hozta fel a matcha teát, ami az utóbbi években vált világszerte népszerű, főként a fiatal körében elterjedt TikTok hatására. A porított zöld teáta fogyasztók az antioxidáns-tartalma és stresszcsökkentő hatása miatt is kedvelik. „Régen csak a teapolcon állt, ma viszont egyfajta nyugalmat adó rituálévá vált, ami sokkal jobban rezonál a Z generációval” – magyarázta a közgazdász.

A Z generáció kevesebbet és tudatosabban költekezik, mint az idősebb korosztályok

A vizsgált időszakban a Z generáció 13 százalékkal csökkentette a kiadását, különösen a ruházat, a kiegészítők és az elektronika kategóriáiban.

A PwC felmérése szerint az amerikai Z generáció idén 23 százalékkal tervezi visszafogni az ünnepi költéseit is, a fiatalok átlagosan 1 357 dollárt (461 ezer forintot) terveznek költeni ebben a szezonban. Velük szemben a Y generáció csupán 1 százalékkal vágják meg a kiadásaikat, az X generáció és a baby boomerek pedig mérsékelten növelni fogják a fogyasztásukat.

A Z generáció értékfelfogása alapvetően különbözik a többi korosztálytól, és tudatosabban költi el pénzét. Sok fiatal megvárja az akciókat, és nem riad vissza az utánzatoktól vagy a saját márkás termékektől sem.

A PwC felmérése szerint a Z generáció 59 százaléka ugyan még mindig az ismert márkákat részesíti előnyben, de 41 százaléka hajlandó olcsóbb, saját márkás alternatívákat vásárolni, 49 százaléka pedig személyre szabott termékeket szeretne. A generáció 82 százaléka tervezi, hogy olcsóbb alternatívákat vásárol az év végi ünnepi időszakban, 63 százaléka pedig vintage vagy újrahasznosított termékeket szerezne be.

A jelentés rámutat, hogy az amerikai fiatalok egyszerre küzdenek a munkaerőpiacon az elhelyezkedéssel és a diákhitel visszafizetésével, miközben életük fontos mérföldkövei, a házasság és gyerekvállalás is költségesek. Ezért a kis luxusok és jó vételek keresése valószínűleg nem egy múló divat, hanem hosszú távú trend. „Ez a felnőtté válás és a gazdasági helyzet kombinációja” – fogalmazott Furman.

Anyagi biztonságra vágyik a Z generáció, de még nem terveznek hosszú távra

Árérzékenyek és az online megoldásokra nyitottak a fiatalok. A Z generáció is pénzügyi stabilitásra vágyik, de még kevesen gondolnak a nyugdíjas évekre.

Mozaik

Mozaik
2187 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu