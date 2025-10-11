Zárolt orosz vagyon: Zelenszkij és Starmer fejben már el is költött 400 milliárd dollárt

A zárolt orosz állami vagyoneszközök Ukrajna javára tervezett felhasználásáról tárgyalt Keir Starmer brit miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel.

Keir Starmer brit miniszterelnök (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (j) a zárolt orosz vagyon felhasználásáról egyeztetett / Fotó: NurPhoto via AFP

A Downing Street szombati tájékoztatása szerint a két vezető előző este beszélt telefonon. A megbeszélésen Starmer úgy fogalmazott: a brit, a francia és a német kormány egységesen szeretné előmozdítani a szankciók keretében zárolt orosz szuverén pénzügyi eszközök „teljes értékének” felhasználását az ukrajnai háború befejezése, a tartós és igazságos béke elérése érdekében.

Starmer és Zelenszkij megbeszélésének közvetlen előzményeként a közös érdekű nemzetközi diplomáciai ügyekben E3-csoportként fellépő három európai hatalom állásfoglalást adott ki arról, hogy az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozása végett a zárolt orosz állami vagyoneszközök tőkeértéke nyújtotta fedezetből folyósítanának támogatást Ukrajnának.

Az E3-kommüniké szerint a három ország az Egyesült Államokkal szoros együttműködésben szeretné megvalósítani ezt a tervet.

A londoni pénzügyminisztérium adatai szerint a brit kormány eddig több mint 25 milliárd font (csaknem 11 300 milliárd forint) értékű orosz pénzügyi eszközt zárolt az ukrajnai háború miatt Oroszországgal szemben elrendelt szankciók részeként.

A minisztérium becslése szerint a nemzetközi büntetőintézkedések miatt Oroszország jelenleg több mint 400 milliárd dollárnyi pénzforráshoz nem fér hozzá.

A brit kormány az általa zárolt orosz pénzügyi eszközök hozamából 2,26 milliárd font (1020 milliárd forint) értékű hitelkeretet állított össze Ukrajnának hadianyagok beszerzésére, és ebből eddig két, egyenként 752 millió fontos részletet folyósított.

Ez a konstrukció azonban csak a befagyasztott orosz vagyontömeg hozamát és kamatait használja fel, a szankciók alapján zárolt orosz vagyoneszközök tőkerészéhez a nyugati hatalmak eddig nem nyúltak hozzá.

Az E3-országok által előterjesztett – jóllehet jogi viták tárgyát képező – tervek alapján viszont erre is sor kerülhet, a hivatalos indoklás szerint annak érdekében, hogy ezzel is a béketárgyalások elkezdésére ösztönözzék az orosz vezetést.