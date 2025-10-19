Zelenszkij váratlan bejelentést tett a budapesti békecsúcsról: ellentmond Trumpnak, ez óriási fordulat – "Készen állok"

Nagy jelentőségű nyilatkozatott tett Volodimir Zelenszkij a budapesti békecsúcsról. Az ukrán elnök ezzel újra kinyitotta a kérdést, ott lesz-e a történelmi csúcstalálkozón a magyar fővárosban vagy sem. Eddig utóbbi forgatókönyv tűnt reálisnak, ez azonban most megborult.

Zelenszkij váratlan bejelentést tett a budapesti békecsúcsról / Fotó: AFP

Trump pénteken, amikor a Fehér Házban fogadta az ukrán elnököt, úgy fogalmazott, hogy Budapesten Orbán Viktor házigazda mellett csak ő és Putyin lesz jelen. Igaz, némiképp aztán nyitva hagyta ezt a kérdést. De ez akkor mégis új helyzetként tűnt fel, mivel nem sokkal előtte a szóvivője, Caroline Leavitt még arról beszélt, hogy továbbra is fennáll annak a lehetősége – legalábbis a Fehér Ház reményei szerint –, hogy Zelenszkijt bevonják ezekbe a tárgyalásokba.

Majd Trump pénteki nyilatkozata mégis inkább azt jelentette, hogy az ukrán elnök nem kap meghívást Budapestre. Ehhez képest állt be most az újabb fordulat.

Zelenszkij váratlan bejelentést tett a budapesti békecsúcsról

Történt, hogy Zelenszkij az NBC Newsnak adott interjújában arról beszélt, hogy hajlandó személyesen találkozni Putyinnal. Azzal érvelt, hogyha valóban igazságos és tartós békét akar a világ, akkor ehhez a konfliktus mindkét oldalára szükség van. "Hogyan jöhetnének létre megállapodások nélkülünk?” – tette fel a kérdést.

Amikor arról kérdezte a riporter, hogy ragaszkodna-e egy budapesti utazáshoz, Zelenszkij váratlanul felidézte, mit mondott Trumpnak pénteken a Fehér Házban erről:

Készen állok!

Ugyanakkor azt is leszögezte, hogy bár bármilyen formátumú tárgyalást el kell kezdeni, legyen az kétoldalú vagy háromoldalú, azonban ennek fegyvernyugvás mellett kell történnie, nem rakéták és drónok robbanásától terhelve a fronton.

Azonban az is igaz, hogy a fenti bejelentését Zelenszkijnek inkább kérésként is lehet értelmezni, főképp Trump felé. Ezen a téren azonban nem áll túl jól az ukrán elnök: pénteken például főképp azért érkezett a Fehér Házba, hogy Tomahawk nagy hatótávolságú robotrakétákat kérjen az amerikai elnöktől. Ő azonban végül elutasította ezt a kérést.