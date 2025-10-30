Zelenszkij őszinteségi rohamot kapott: beismerte, Orbán Viktor a legnagyobb baja Ukrajnának — elmondta, mit gondol a budapesti békecsúcsról valójában

A probléma Orbán Viktor – erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt a napokban újságíróknak, amikor Magyarországról és a budapesti békecsúcsról kérdezték.

Volodimir Zelenszkij szerint Orbán Viktor a probléma / Fotó: Ida Marie Odgaard / AFP

Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna gyakorlatilag bárhol kész tárgyalni a háború befejezéséről Oroszországgal. „Ez akár Magyarország is lehet. Valójában a probléma nem Magyarországgal van, a probléma Orbán Viktor, aki akadályokat görget Ukrajna elé, ezért vele szemben több kifogásunk is van” – mondta.

Ezeket nem részletezte, de feltehetően arra gondot, hogy a magyar miniszterelnök a masszív uniós nyomás ellenére kitart a magyar álláspont mellett, hogy Ukrajna jelen állapotába nem lehet az EU tagja, hiába akarják gyorsítópályán csatlakoztatni. Hogy miért, arról Orbán Viktor részletesen beszélt, erről ebben a cikkben is írtunk.

Az ukrán elnök a mostani sajtótájékoztatójára, azt is mondta, hogy

Ukrajna készen áll arra, hogy Oroszországgal tárgyaljon a háború rendezéséről gyakorlatilag bármelyik országban. És nem számít, ha ez Magyarország.

Aláhúzta, hogy Ukrajna készen áll a tárgyalásokra Oroszországgal a háború befejezéséről, de két ország semmiképpen se jöhet szóba helyszínként:

Oroszország és

Fehéroroszország.

Magyarország kapcsán azonban nyitott: „Ha háromoldalú találkozó lesz, és pozitív az eredménye Ukrajna számára, akkor legyen így (Magyarországon – a szerk.). Hadd legyen haszna belőle Orbán Viktornak is. A feladat a háború befejezése.”

Szóba került a budapesti memorandum is, amely nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az ukrán elnök azt mondta, hogy nem hisz ennek a tisztaságában. De egy háromoldalú találkozóra ezúttal Ukrajna készen áll.

Zelenszkij és a budapesti békecsúcs esete

Még október közepén, amikor Donald Trump a Fehér Házban fogadta az ukrán elnököt, az amerikai elnök azt mondta, hogy Budapesten Orbán Viktor házigazda mellett csak ő és Putyin lesz jelen. Igaz, némiképp aztán nyitva hagyta ezt a kérdést.

De ez akkor mégis új helyzetként tűnt fel, mivel nem sokkal előtte a szóvivője, Caroline Leavitt még arról beszélt, hogy továbbra is fennáll annak a lehetősége – legalábbis a Fehér Ház reményei szerint –, hogy Zelenszkijt bevonják a tárgyalásba. Majd Trump nyilatkozata mégis inkább azt jelentette, hogy az ukrán elnök nem kap meghívást Budapestre. Ehhez képest állt be akkor újabb fordulat.