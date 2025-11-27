Lengyelország gyászol, Európa szégyellheti magát: 220 évig működött, most végleg bezár a legendás acélgyár – videón a végső búcsú a Huta Korlewskától

Az ArcelorMittal Poland bejelentette, hogy végleg leállítja a chorzówi Huta Królewska acélmű termelését, miután az üzem működtetése hosszú távon veszteségessé vált. A döntés több mint 220 évnyi folyamatos ipari tevékenység végét jelenti a történelmi gyárban – derült ki a Super Biznes cikkéből.

Az ArcelorMittal Poland végleg leállítja a chorzówi Huta Królewska acélműt / Fotó: Wikipedia

A vállalat a bezárás ellenére mind a 270 érintett dolgozónak igyekezik munkalehetőséget biztosítani az ArcelorMittal Poland más létesítményeiben, így senkit nem bocsát el kényszerűen az átszervezés miatt. A cég munkaügyi vezetése személyes egyeztetéseket ígért minden munkatársnak, hogy megtalálják számukra a legmegfelelőbb pozíciót házon belül.

A bezárás oka elsősorban az, hogy a Huta Królewska már csak az AMP teljes termelésének kevesebb mint 1 százalékát adta, berendezései pedig elavultak.

Az üzem korszerűsítéséhez jelentős és gazdaságilag nem megtérülő beruházásokra lett volna szükség.

Az ArcelorMittal Poland az elmúlt években mintegy 30 millió zlotyt költött modernizációra, ám a beruházások nem bizonyultak elégségesnek. A társaság még stratégiai befektetőt is keresett, illetve közös vállalkozás lehetőségét is vizsgálta, de nem talált megfelelő partnert.

A Huta Królewska bezárása inkább szerkezeti átalakítás, mintsem visszavonulás. Az AMP célja a hatékonyság javítása és versenyképességének megőrzése a rendkívül nehéz piaci környezetben.

A chorzówi üzem különösen nagy történelmi jelentőséggel bírt. Gyökerei az 1700-as évek végére nyúlnak vissza, a Königshütte korszakig, és működése során többször játszott kulcsszerepet a régió iparosodásában. A hozzá kapcsolódó munkástelep Felső-Szilézia legrégebbi fennmaradt munkástelepe, és az acélmű ihlette Adolph von Menzel híres festményét, a „Vashengermalom” című művet is. A bezárással tehát nem csupán egy ipari egység szűnik meg, hanem egy több mint két évszázados ipari örökség fejezete is lezárul.

A vállalat ennek ellenére továbbra is Lengyelország legnagyobb acélgyártója / Fotó: DedMityay / Shutterstock

A Huta Królewska bezárása nem elszigetelt jelenség, hanem a lengyel és az európai acélipart sújtó problémák része. Idén szeptemberben az ArcelorMittal Poland (AMP) Dąbrowa Górnicza-i üzeme két nagyolvasztójának egyikét leállították a magas energiaárakra , az elégtelen piacvédelmi mechanizmusokra és az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének költségeire hivatkozva.