Antifa módra őrjöngenek a szakszervezetek, mert szóba álltak az AfD-vel a német családi vállalatok
Óriási vihart kavart a német Családi Vállalatok Szövetsége (Verband der Familienunternehmer) októberi estje a Bundestagban, ahova minden más parlamenti párttal együtt meghívták az Alternatíva Németországért (AfD) képviselőit is. Az ellenzéki jobboldali AfD rekord támogatottsággal vezeti a közvéleménykutatásokat a német baloldali és balra sodródott pártok előtt, melyek karanténban tartják. Hiába határolta el magát az AfD-től sokszorosan a Verband, a nagyhatalmú szakszervezetek és egyes vállalatok már ennyitől rávetették magukat. A minden oldalról megtámadott azonban ezúttal nem hátrált meg, és azzal válaszolt, hogy ez a fajta doktrinerség sehova sem vezetett és nem is fog.
Az AfD baráti viszonyt ápol számos európai jobboldali párttal, beleértve a magyar Fideszt, és a Donald Trump amerikai elnök mögötti republikánusokkal is.
A magukat főáramnak kezelő német pártok nem elégszenek meg azzal, hogy kizárják a szövetségre lépést az AfD-vel. A politikusaival és szakértőivel gyakorlatilag szóba sem lehet állni retorzió nélkül, és erre kiváló friss példaa 6500 családi vállalatot képviselő Verband esete.
Az AfD és a családi vállalatok: a Rossmann tiltakozásul kilépett a szövetségből
A német történelem eltérő modellt eredményezett a közép-európaitól, a száz legnagyobb német vállalat felét családi tulajdonúként tartják számon. Közülük a legnagyobbak nem tagjai a Verbandnak, de a szövetségnek nem csak sok tagja van, hanem köztük jelentősek is.
Közülük a Magyarországon is jól ismert Rossmann és a háztartási gépeket gyártó Vorwerk kilépett a szövetségből, miután botrányt okozott, hogy az AfD egy képviselője részt vett a parlamenti esten, bár felszólalási lehetőséget nem adtak neki – egyszerűen csak ott lehetett.
Szakszervezetek: Hitler, 1933, demokrácia, tűzfal
A Spiegel összeállítása szerint az egyik legnagyobb német szakszervezeti szövetség, a majdnem kétmilliós tagságú Ver.di elnöke, Frank Werneke megrökönyödve nyilatkozott, hogy "az érintkezési tilalmat" megszegték, a Verbandot a "jobbra sodródás kifejezett veszélye" fenyegeti, "a történelem emlékeztet, milyen fontos az üzleti közösségnek világosan elhatárolódnia a jobboldali szélsőségesektől", sőt a náci párt és az iparosok 1933-as összefonódásához hasonlította a fejleményt, amit "csírájában el kell fojtani".
A Ver.dinél is nagyobb, hatmilliós szakszervezeti szövetség, a DGB igazgatósági tagja, Anja Piel nyilatkozatában szintén a "tűzfal" fenntartása mellett kardoskodott, amelynek áttörése véleménye szerint a német demokráciát és gazdaságot sújtja, mert az AfD "izolacionista politikája" jelentősen megnehezíti a képzett munkások felvételét és a kórházakat és idősotthonokat fenyegeti.
Vállalkozói szövetség: kiderült, hogy ez nem működik, ne antifázzatok
A felháborodás pikantériája, hogy egy olyan üzleti szervezetet ér nyilvánvalóan megfélemlítő szándékkal, amely többszörösen kifejezte, hogy nem ért egyet az AfD politikájával, sőt ellene tartományi választások előtt még kampányt is szerveztek.
Erre emlékeztet a Verband honlapja, ugyanakkor határozottan leszögezik, hogy nem hátrálnak meg, tavaszi döntésüknek megfelelően megbeszéléseket fognak folytatni az AfD egyes szakértőivel a szövetségi szinten, anélkül hogy platformot adnának nekik.
Miként érinti mindez a német demokráciát, erről határozottan más véleményen vannak, mint a szakszervezeti vezetők, a legjobb erről szó szerint idézni, amit a Verband elnöke, Marie-Christine Ostermann közöl a témáról a szervezet weboldalán, az AfD politikai elképzeléseitől továbbra is elhatárolódva:
A felháborodás önmagában kimerítette az erejét mint politikai stratégia. Az egyre hevesebb Antifa jelszavakkal való túllicitálás semmit sem ért el. Az AfD mindenesetre a tűzfal ellenére is erősen növekszik: a párt egyre magasabbra kapaszkodik a közvélemény-kutatásokban – jövőre akár az is lehetséges, hogy Szász-Anhaltban egyedüli kormánypártként irányítson. Nem vált valóra az a remény, hogy a német választók negyedét erkölcsi kirekesztéssel rá lehetne venni a változásra. Most már csak az segít, ha az AfD politikájával foglalkozunk, túl a »jó« és »rossz« leegyszerűsítő kategóriáin.
Még érthetőbben is elmagyarázzák:
Az, hogy valakivel beszélgetünk, aki másképp gondolkodik, nem jelenti azt, hogy elfogadjuk az álláspontját. A beszélgetés nem jelent együttműködést. És azok, akik teljesen abbahagyják a beszélgetést, elhagyták az ügyeket – éppen ők azok, akik átengedik a terepet a szélsőségeseknek. A demokrácia a legjobb ötletek körüli vitából él, nem a hallgatásból.
