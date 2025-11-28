Antifa módra őrjöngenek a szakszervezetek, mert szóba álltak az AfD-vel a német családi vállalatok

Óriási vihart kavart a német Családi Vállalatok Szövetsége (Verband der Familienunternehmer) októberi estje a Bundestagban, ahova minden más parlamenti párttal együtt meghívták az Alternatíva Németországért (AfD) képviselőit is. Az ellenzéki jobboldali AfD rekord támogatottsággal vezeti a közvéleménykutatásokat a német baloldali és balra sodródott pártok előtt, melyek karanténban tartják. Hiába határolta el magát az AfD-től sokszorosan a Verband, a nagyhatalmú szakszervezetek és egyes vállalatok már ennyitől rávetették magukat. A minden oldalról megtámadott azonban ezúttal nem hátrált meg, és azzal válaszolt, hogy ez a fajta doktrinerség sehova sem vezetett és nem is fog.

Az AfD és a német vállalkozók: bőven az októberi incidens előtti a fotó – Marie-Christine Ostermann a Washingtonból frissen visszatért Friedrich Merz kancellárt köszönti, akinek szintén erősen rákoppintottak az orrára a váddal, hogy az AfD-hez közeledne, holott nem Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az AfD baráti viszonyt ápol számos európai jobboldali párttal, beleértve a magyar Fideszt, és a Donald Trump amerikai elnök mögötti republikánusokkal is.

A magukat főáramnak kezelő német pártok nem elégszenek meg azzal, hogy kizárják a szövetségre lépést az AfD-vel. A politikusaival és szakértőivel gyakorlatilag szóba sem lehet állni retorzió nélkül, és erre kiváló friss példaa 6500 családi vállalatot képviselő Verband esete.

Az AfD és a családi vállalatok: a Rossmann tiltakozásul kilépett a szövetségből

A német történelem eltérő modellt eredményezett a közép-európaitól, a száz legnagyobb német vállalat felét családi tulajdonúként tartják számon. Közülük a legnagyobbak nem tagjai a Verbandnak, de a szövetségnek nem csak sok tagja van, hanem köztük jelentősek is.

Közülük a Magyarországon is jól ismert Rossmann és a háztartási gépeket gyártó Vorwerk kilépett a szövetségből, miután botrányt okozott, hogy az AfD egy képviselője részt vett a parlamenti esten, bár felszólalási lehetőséget nem adtak neki – egyszerűen csak ott lehetett.

Szakszervezetek: Hitler, 1933, demokrácia, tűzfal

A Spiegel összeállítása szerint az egyik legnagyobb német szakszervezeti szövetség, a majdnem kétmilliós tagságú Ver.di elnöke, Frank Werneke megrökönyödve nyilatkozott, hogy "az érintkezési tilalmat" megszegték, a Verbandot a "jobbra sodródás kifejezett veszélye" fenyegeti, "a történelem emlékeztet, milyen fontos az üzleti közösségnek világosan elhatárolódnia a jobboldali szélsőségesektől", sőt a náci párt és az iparosok 1933-as összefonódásához hasonlította a fejleményt, amit "csírájában el kell fojtani".