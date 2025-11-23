Ingyenes alkoholfogyasztással csábítja az utasokat az egyik nagy légitárság – magyarországi járatokat is érint a mesés akció

Az elmúlt időszakban egyre élesebb a verseny a légitársaságok között. És nemcsak a fapados légitársaságok próbálják az árakkal és a szolgáltatásaikkal magukhoz csábítani az utasokat, hanem nagyobb szereplők is előszeretettel próbálkoznak újabb és újabb megoldásokkal. Az egyik legfrissebb fejlemény az Air Canada bejelentése, mely szerint ingyen szolgál fel alkoholt a repülőgépek fedélzetén.

Az Air Canada nem mindennapi módon próbálja megnyerni az utasokat / Fotó: Graham Hughes / AFP

Az észak-amerikai légitársaságok az elmúlt időszakban az utasok ellenállásával szembesültek a poggyászfelárral és a nagyobb lábtérre vonatkozó felárral kapcsolatban – számolt be a Reuters. Ebben a versenyben próbál kiemelkedni a montreali székhelyű Air Canada, amely jelenleg az egyetlen észak-amerikai hagyományos légitársaság, amely ingyenes alkoholt kínál a turistaosztályon.

Scott O’Leary, a kanadai vállalat hűségprogramokért és termékfejlesztésért felelős alelnöke egy interjúban kifejtette, hogy a felszolgált ételek és italok aránytalanul nagy hatással vannak az ügyfelek elégedettségére, sokkal jobban, mint bármely más termékük vagy szolgáltatásuk. Emiatt nem véletlen, hogy ezen a téren akarnak innoválni.

Még 2024-ben kezdődött a felháborodási hullám az utasok körében, akik a közösségi médiában hevesen tiltakoztak a légitársaságokkal szemben, amiért bizonyos turistaosztályokon többletdíjat számítottak fel a poggyászok és a nagyobb ülőhelyek után. Ezekből a kritikákból bőven kijutott az Air Canadának is.

Scott O’Leary azt is elárulta, hogy a fedélzeten felszolgált sör és a bor ingyenessé tétele kisebb bevételkiesést jelent a légitársaság számára, mint ha a poggyászfelárat kellett volna csökkenteniük vagy eltörölniük.

Az Air Canada arra számít, hogy az ingyenes italok miatt olyan utasokat is magukhoz tudnak csábítani, akik az Amerikai Egyesült Államokból utaznának valamelyik európai úti cél felé. Ugyanis aki egy-egy utazás során több italt is megiszik, annak akár anyagi megtakarítást is jelenthet egy Kanadában, az Air Canada járatára történő átszállás.

„Nagyon fontos volt számunkra, hogy olyan szolgáltatást tudjunk kínálni, amely megkülönböztet minket minden más légitársaságtól, amelyekkel ezeken az útvonalakon versenyzünk” – jelentette ki O’Leary.