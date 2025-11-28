Deviza
légiközlekedés
Airbus
airbus a320
Wizz Air

Riasztást adott ki Európa legnagyobb repülőgépgyártója: súlyos hibát tárt fel, repülőgépek ezreit kell javítani – a Wizz Air-t is érinti

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) sürgősségi direktívát adott ki több ezer Airbus repülőgépre, mert az intenzív napsugárzás károsíthatja a repülésirányító rendszer kritikus adatait. A hatóság a biztonsági kockázatok csökkentése érdekében rendelte el a szükséges ellenőrzéseket és módosításokat.
VG
2025.11.28, 21:28
Frissítve: 2025.11.28, 21:39

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) sürgősségi légialkalmazási direktívát (Airworthiness Directive) adott ki több mint hatezer Airbus A320-as családba tartozó repülőgépre, mivel az intenzív napsugárzás károsíthatja a gépek repülésirányító rendszerének kritikus adatait – írja az Airportal.

The Airbus A320 in flight over Paris, France, at the Le Bourget Airshow Riasztást adott ki Európa legnagyobb repülőgépgyártója: Airbus repülőgépek ezreit kell javítani – a Wizz Air-t is érinti
Fotó: StockTrek Images via AFP

A hatóság a biztonsági kockázatok csökkentése érdekében rendelte el a szükséges ellenőrzéseket és módosításokat, amelyek számos európai légitársaságot, köztük a Wizz Airt is érintik. A probléma elsősorban a repülésirányító rendszer érzékenységéből fakad a magas energiájú napsugárzásra, amely trópusi vagy magaslati régiókban repülő gépeknél jelentkezhet.

Az EASA által azonosított hiba a pilóták által használt automatikus vezérlő rendszereket érintheti, rövid távú zavart okozva a repülésirányításban – például nem szándékolt magasságvesztést. Az Airbus eddig nem jelentett súlyos incidenst, de egy október végi JetBlue-járaton tapasztaltak hasonló esetet, ahol tíz utas sérült meg enyhén.

A megelőző intézkedések így kulcsfontosságúak a további kockázatok elkerülésére.

A direktíva két csoportra osztja az érintett gépeket: az első csoportnál haladéktalanul cserélni vagy módosítani kell a magassági- és csűrőlapok mozgatásáért felelős számítógépet (Elevator Aileron Computer – ELAC), mielőtt a gép újra felszállna. A második csoportnál pedig tilos a problémás verziót beszerelni.

Ez a folyamat hetekig tarthat, ami járattörlésekhez vagy késésekhez vezethet a karbantartási ütemezés miatt. A Wizz Air, mint jelentős A320-as üzemeltető, együttműködik a hatósággal, és már értesítette utasait a lehetséges fennakadásokról, miközben a flottájának kétharmadánál régebbi szoftververzióra váltanak vissza.

Szakértők szerint ilyen környezeti hatások nem ritkák a modern repülőgépeknél, ahol a precízen kalibrált rendszerek érzékenyebbek. Az Airbus közleménye kiemeli, hogy a módosítások nem igényelnek szerkezeti változtatásokat, így a hosszú távú üzemeltetésre minimális a hatás. 

A légiközlekedési iparban bevett gyakorlat a proaktív fellépés, hogy megelőzzék a potenciális problémákat. Az EASA fokozott monitorozást ígért a módosítások idejére, hangsúlyozva a biztonságot. A téli karbantartási szezon ellenére a szakemberek bíznak benne, hogy a legtöbb gép hamarosan visszatérhet a forgalomba, minimalizálva a utazóközönségre gyakorolt hatást.

A Wizz Air bemutatta a 250. repülőgépét és már készül az 500-ikra

Átvette 250. repülőgépét a Wizz Air, ám a légitársaság nem áll meg, és célul tűzte ki, hogy 500 repülőgépből álló flottát üzemeltessen. A cég már következő évtizedben megduplázná flottáját, hogy egyre több kedvező árú járatot kínálhasson.

