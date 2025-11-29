Óriási káosz várható a repülőtereken az ünnepi időszakban, utasok tízezrei várakoznak - az Airbus nagyon bekavart

A világ légitársaságai több száz járatot töröltek és kapkodva próbálták módosítani menetrendjeiket, miután egy súlyos Airbus szoftverhiba veszélybe sodorta a kiemelten fontos ünnepi utazási időszakot.

Japánban már több, mint 13 ezer utas vár a járatára az Airbus szoftverhiba miatt / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Az európai repülőgépgyártó pénteken közölte, hogy összesen több mint 6 500 repülőgépet érinthet a szükséges javítás. Európa légiközlekedési biztonsági hatóságának irányelve szerint a szoftverfrissítéseket az érintett repülőgépek következő menetrend szerinti repülése előtt végre kell hajtani.

Káosz várható a reptereken

A légitársaságok sietve kezdték meg az A320-as gépek frissítését, járatokat földre kényszerítve és utasok ezreinek terveit felforgatva – ez ritka, világméretű visszahívása az Airbus legnépszerűbb típusának.

A kolumbiai Avianca közölte, hogy flottájának több mint 70 százaléka érintett, ezért december 8-ig felfüggeszti a jegyértékesítést.

A japán ANA Holdings szombaton 95 járatot törölt, mintegy 13 200 utast érintve.

Az európai fapadosok közül az Airbus közlése szerint az EasyjJet 357, a Wizz Air 239 ilyen géppel rendelkezik.

A sürgős szoftverjavítást az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége péntek késő este adta ki, miután egy közelmúltbeli eset során egy JetBlue Airways gépnél kiderült, hogy az „erős napsugárzás” megrontálhatja azokat az adatokat, amelyek a repülésirányítás megfelelő működését segítik.

Nagy bajban az Airbus, legnépszerűbb típusával van probléma

A megállapítás komoly problémát jelent az Airbus számára, hiszen az A320-as család messze a legelterjedtebb típusa, több mint 11 ezer repülőgéppel szolgálatban. A hirtelen előírt frissítés a légitársaságokat is váratlanul érte, különösen azokat, amelyek kizárólag Airbus-flottával működnek.

Az Airbus elismeri, hogy ezek az ajánlások működési zavarokat okoznak majd az utasok és az ügyfelek számára

– idézi a Bloomberg a gyártó közleményét.

Az Egyesült Államokban – ahol rekordméretű a hálaadás körüli utazási forgalom – a mintegy 1 600 A320-as családba tartozó gép üzemeltetői igyekeztek úgy elvégezni a javításokat, hogy minimális legyen a fennakadás. A légitársaságoknak és az utasoknak már eleve meg kellett küzdeniük rossz időjárási körülményekkel és a közelmúltbeli kormányzati leállás hatásával, amely a repülőgép-mozgások részleges korlátozásához vezetett.

Az ügyet ismerő források szerint a legtöbb repülőgépen egyszerű frissítés végezhető el a pilótafülkéből, minimális kieséssel. Körülbelül ezer régebbi gép azonban hardvercserére is szorul, és a karbantartás idejére a földre kell őket kényszeríteni.

– mondták a név nélkül nyilatkozó személyek.