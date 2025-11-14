Deviza
A Tesla-t az ág is húzza – rengeteg akkumulátorrendszert hív vissza tűzveszély miatt

Az Egyesült Államok fogyasztóvédelme erre kötelezte a gyártót.
Andor Attila
2025.11.14, 06:30

„Bizonyos Powerwall 2 rendszerekben található lítium-ion akkumulátorcellák a készülék normál használat közbeni működésének leállását okozhatják, ami túlmelegedést, bizonyos esetekben füstöt vagy lángot eredményezhet. A rendszer kigyulladhat, ami égési sérüléseket okozhat – áll a szervezet közleményében.

Visszahívja napelemes akkumulátor rendszereinek egy részét a Tesla, tűzveszély miatt /  Fotó: CFOTO via AFP

Elon Musk vállalata szerin az egyik beszállító terméke nem megfelelő minőségű. A visszahívási értesítés szerint a Tesla korábban 22 ügyféljelentést kapott a Powerwall 2 túlmelegedéséről, öt esetben pedig tűz ütött ki, személyi sérülés nem történt – írja a CNBC.

A Tesla Powerwall termékeit az Energia részleg értékesíti. Itt óriási tartalékakkumulátorokat is gyártanak, amelyeket közműveknek adnak el. A 

Powerwalls a Tesla napelemes rendszereivel működik, és képes tárolni az otthoni áramot későbbi felhasználásra, például áramszünetek idejére, vagy éppen olyan időszakokra, amikor az áramdíjak magasabbak.

A Tesla weboldalán közzétett külön közleményben a vállalat hangsúlyozta, hogy a probléma nem érinti az újabb Powerwall rendszerek, konkrétan a Powerwall 3 tulajdonosait. A vállalat weboldalán azt is írták, hogy

 az összes érintett egységet ingyenesen kicserélik az ügyfelek számára.

A Tesla legnagyobb növekedési motorja 2025 harmadik negyedévében az energiarészlegéből származott, amely Powerwalls termékeket értékesít. A Tesla Energy bevétele 44 százalékkal nőtt, 3,42 milliárd dollárra ugrott a harmadik negyedévben, és szeptember végén az energiaszegmense a Tesla teljes bevételének körülbelül egynegyedét tette ki.

A Tesla részvényei több mint 7 százalékot estek csütörtökön. A Tesla képviselői nem reagáltak a megkeresésünkre.

