Nagy változás jön: elege lett a kínai akkumulátorgyárakból az EU-nak, kipécézte a Debrecenben gyárat építő CATL-t – így érintheti Magyarországot

Az Európai Unió újabb lépéssel készül szigorítani a külföldi – elsősorban kínai – beruházások feltételeit, hogy a blokk nyitott piacát ne lehessen úgy kihasználni, hogy abból az európai gazdaság csak marginális előnyöket élvezzen. A tervezett reformcsomag a következő hónapban kerül az Európai Bizottság asztalára, és a kontinens romló versenyképességére, lassuló iparának helyzetére, valamint a kínai ipari expanzióra adott válaszként született. Ez pedig érinti a Debrecenben akkumulátorgyárat építő CATL-t is.

Elege lett a kínai akkumulátorgyárakból az EU-nak, kipécézte a Debrecenben akkumulátorgyárat építő CATL-t – így érintheti Magyarországot / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az uniós döntéshozóknál egyre komolyabb aggodalmat kelt a kínai cégek gyors térnyerése Európában – mind a gyártókapacitások, mind az importon keresztül. Az olcsó, gyakran dömpingáras kínai termékek beáramlása megnőtt azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök újabb védővámokat vezetett be, így a kínai kínálat részben „átterelődött” Európára. Ez különösen az energiaintenzív ágazatokat – acél, vegyipar, akkumulátorgyártás – hozza nehéz helyzetbe, melyek már így is magas energiaárakkal és szigorú környezetvédelmi követelményekkel küzdenek.

Ezzel párhuzamosan egyre több nagyszabású kínai ipari beruházás jelenik meg az EU-ban,

melyek mögött sokan stratégiai szándékot sejtenek: Peking hosszú távú célja Európa technológiai függőségének növelése, és a geopolitikai befolyás erősítése. A jelenségre rímel, hogy egyes kínai cégek helyi termelésbe ágyazva próbálják kikerülni az esetleges jövőbeli európai vámokat is.

Stéphane Séjourné, az EU iparért felelős biztosa a Financial Timesnak nyilatkozva kijelentette: a szabályozás célja, hogy a jövőben csak azok a befektetések juthassanak be gond nélkül az európai piacra, melyek valós értéket teremtenek helyben. Vagyis nem elég összeszerelőüzemeket létesíteni: a befektetőknek helyi munkaerőt kell alkalmazniuk, és bizonyos kulcságazatokban – például az akkumulátoriparban – technológiai tudást is át kell adniuk.

Ez a rendszer nem lehet puszta belépő az európai piachoz: hozzájárulást kell adnia az európai értéklánc egészéhez

– fogalmazott a biztos, aki a francia „made in Europe” megközelítés egyik legfőbb szószólója. Séjourné úgy fogalmazott: újraiparosítási céljai „ugyanazok”, mint Donald Trumpéi, de más eszközökkel – elsősorban a befektetések feltételrendszerének szigorításával – kívánja elérni azokat.