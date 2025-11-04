Kiszámolták, hogy mennyiért épülhet meg az alagút Oroszország és az Egyesült Államok között

Az orosz Csukcsföldet Alaszkával összekötő alagútprojekt költségeit 12 és 15 milliárd dollár között becsülik. Ezt november 4-én jelentette be Viktor Razbegin tudós – közölte az Origo. „Az alagút költségének becslései 7-8 milliárd és 12-15 milliárd dollár között mozognak” – tette hozzá az orosz tudós.

Fotó: AFP

A RIA Novosztyi hírügynökségnek adott interjújában a szakértő megjegyezte, hogy a becslések közötti jelentős eltérést a megközelítések közötti különbségek magyarázzák: egyes kutatók csak az alagút építését, míg mások az összes szükséges infrastruktúra és berendezés létrehozását is figyelembe veszik.

Augusztus 15-én Donald Trump és Vlagyimir Putyin hét év után tartotta első teljes körű csúcstalálkozóját az alaszkai Elmendorf–Richardson légibázison. Bár konkrét megállapodás nem született, a felek „jelentős előrelépésről” számoltak be. Itt került terítékre hosszú idő után ismét az Alaszkát és Csukcsföldet összekötő alagút terve. A teljes cikk az Origo honlapján olvasható.