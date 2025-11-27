A kormány a déli szomszédunk segítségére siet: tovább folyik az olaj, nem dől össze a gazdaság – „Orbán Viktor mindig mellettünk áll”

Aleksandar Vucic szinte szokatlanul érzelmes hangon beszélt Szabadkán arról, milyen szerepet játszik Magyarország Szerbia mostani energiaválságának kezelésében. Mint mondta: „Végtelenül hálás vagyok Orbán Viktornak azért, amit tesz a szerb–magyar barátságért, és mindig ott van mellettünk, amikor segítségre szorulunk.”

Aleksandar Vucic szerb elnök Szabadkán jelentette be: Orbán Viktor minden kulcskérdésben támogatja országát, az energiaellátás biztonságától az uniós csatlakozásig / Fotó: Anadolu via AFP

A szerb elnök szerint a magyar kormányfő nemcsak a két ország kapcsolatát építi, hanem következetesen kiállt Szerbia mellett az uniós csatlakozási folyamatban is. A sajtótájékoztatón leszögezte: a következő időszakban elsősorban energetikai biztonsági kérdésekről egyeztetnek – és erre most különösen nagy szükség van.

Aleksandar Vucic: megrokkant a szerb energiaellátás

A gondok abból fakadnak, hogy Szerbia egyetlen kőolaj-finomítójában – a pancsovaiban – orosz üzletrész található, amelyet az amerikai szankciók miatt el kellene adni. Ez azonban a határidőig nem történt meg. A finomító így már 50 napja nem kap olajat a horvát Janaf-vezetéken keresztül.

Vucic elárulta: számításaik szerint hétvégéig biztosított a zavartalan ellátás, de nem tudni, érkezik-e időben az amerikai engedély a szankciók feloldásáról. A kormány ezért fordult Magyarországhoz segítségért.

A szerb elnök szerint a magyar fél gyorsan és rugalmasan reagált, így – mint fogalmazott –

magyarországi barátainknak hála a szerb lakosságnak nincs oka pánikra: biztosítják mindazt, amire a nagy ellátórendszerek működéséhez szükség van.

Ha megérkezik az engedély, akkor sem lesz minden azonnal rendben: Vucic szerint több mint két hétig tart, mire ismét beindulhat a termelés Pancsován. Ez idő alatt a magyar segítség kulcsfontosságú.

A szerb vezető azt is hangsúlyozta, hogy megértik az amerikai döntést, és maradéktalanul betartják. Ugyanakkor időt kérnek, hogy az orosz tulajdonos értékesíthesse a részesedését – akár a Molnak, akár arab befektetőknek, akár bárki másnak. „Nem vagyunk kommunisták, nem akarjuk elvenni senkinek a tulajdonát” – fogalmazott.

A hosszú távú megoldást Vucic a stratégiai jelentőségű magyar–szerb kőolajvezetékben látja. A tervek szerint Algyőtől Újvidékig épül ki a rendszer, a szerb szakasz 180 kilométer lesz. A cél: teljes olajforrás-diverzifikáció, és olyan partner, akire mindig lehet számítani. „Magyarország ilyen partner” – tette hozzá.