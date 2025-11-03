Van egy fém, amit már a kínaiak se akarnak termelni, de úgy drágul, hogy már nem lehet lebecsülni

Az alumínium ára 2022 májusa óta nem látott szintre emelkedett. A fém ára hónapok óta folyamatosan emelkedik a kínai kínálat szűkülése és a kereskedelmi feszültségek miatt. A könnyűfém ára a Londoni Fémtőzsdén (LME) 1,3 százalékkal is emelkedett, elérve a tonnánkénti 2920 dollárt. A legtöbb fém ára a részvénypiacokkal együtt mozgott felfelé – mutatott rá hétfői cikkében a Bloomberg.

A globális energiapiac átalakulása és Kína környezetpolitikai szigorítása újabb lendületet adott az alumínium árának / Fotó: Fotogrin / Shutterstock

Az alumínium tonnánkénti ára a Londoni Fémtőzsdén délre 2912 dollárra emelkedett. A réz ára alig változott, tonnánként körülbelül 10 880 dolláron állt, míg a cink, az ólom és az ón enyhe emelkedést mutatott.

Folytatódhat az alumínium tőzsdei árának felfele menetelése

A befektetők most azt találgatják, mi következhet a múlt heti kereskedelmi fegyverszünet után. Donald Trump és Hszi Csin-ping elnökök október végén megállapodtak abban, hogy felfüggesztik az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háborút. Az Egyesült Államok és Kína közötti új kereskedelmi megállapodás megszüntette a globális gazdaságot és a fémpiacokat érintő egyik legnagyobb bizonytalansági tényezőt. A két fél abban egyezett meg, hogy egy év múlva újra napirendre tűzik a kérdést.

Az alumínium októberben több mint 7 százalékkal drágult, ami a legjobb havi teljesítménye volt az elmúlt bő egy évben.

A befektetők és az elemzők arra számítanak, hogy miközben a kínálati oldalról a kínai állami hatóságok korlátozásai fokozatosan szűkítik az elérhető nyersanyagot, a keresleti oldalról az olyan ágazatokban, mint az építőipar és a fogyasztási cikkek gyártása, újra élénkül a fogyasztás.

A múlt heti csúcstalálkozó után továbbra is fennállnak kockázatok, élükön a kínai gazdasági növekedés lassulásával. A hírügynökség hivatkozott egy felmérésre, amely szerint a feldolgozóipari aktivitás októberben a vártnál jobban visszaesett, az ország hivatalos gyáripari mutatója pedig a múlt héten már több mint kilenc éve tartó leghosszabb gyengülési sorozatát hozta.

Kína már 2017-ben 45 millió tonnás éves kapacitási plafont vezetett be az elsődleges alumíniumgyártásban, hogy fékezze a korábban gyorsan bővülő termelést. Tavaly az ország termelése megközelítette a 44 millió tonnát, amivel már majdnem elérte a plafont.