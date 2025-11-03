Deviza
Van egy fém, amit már a kínaiak se akarnak termelni, de úgy drágul, hogy már nem lehet lebecsülni

A globális energiapiac átalakulása és Kína környezetpolitikai szigorítása újabb lendületet adott az alumínium árának. A könnyűfém tonnánkénti ára tovább emelkedhet, mivel egyrészről a kínai hatóságok energiahatékonysági és karboncsökkentési intézkedései szűkítik a kínálatot, másrészről pedig az építőipari és zöldenergia-szektorban nő a kereslet.
VG
2025.11.03, 16:49
Frissítve: 2025.11.03, 17:47

Az alumínium ára 2022 májusa óta nem látott szintre emelkedett. A fém ára hónapok óta folyamatosan emelkedik a kínai kínálat szűkülése és a kereskedelmi feszültségek miatt. A könnyűfém ára a Londoni Fémtőzsdén (LME) 1,3 százalékkal is emelkedett, elérve a tonnánkénti 2920 dollárt. A legtöbb fém ára a részvénypiacokkal együtt mozgott felfelé – mutatott rá hétfői cikkében a Bloomberg.

alumínium Import,Of,Metal,From,China.,Pallets,With,Metal,On,The
A globális energiapiac átalakulása és Kína környezetpolitikai szigorítása újabb lendületet adott az alumínium árának / Fotó: Fotogrin / Shutterstock

Az alumínium tonnánkénti ára a Londoni Fémtőzsdén délre 2912 dollárra emelkedett. A réz ára alig változott, tonnánként körülbelül 10 880 dolláron állt, míg a cink, az ólom és az ón enyhe emelkedést mutatott.

Folytatódhat az alumínium tőzsdei árának felfele menetelése

A befektetők most azt találgatják, mi következhet a múlt heti kereskedelmi fegyverszünet után. Donald Trump és Hszi Csin-ping elnökök október végén megállapodtak abban, hogy felfüggesztik az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háborút. Az Egyesült Államok és Kína közötti új kereskedelmi megállapodás megszüntette a globális gazdaságot és a fémpiacokat érintő egyik legnagyobb bizonytalansági tényezőt. A két fél abban egyezett meg, hogy egy év múlva újra napirendre tűzik a kérdést.

Az alumínium októberben több mint 7 százalékkal drágult, ami a legjobb havi teljesítménye volt az elmúlt bő egy évben.

A befektetők és az elemzők arra számítanak, hogy miközben a kínálati oldalról a kínai állami hatóságok korlátozásai fokozatosan szűkítik az elérhető nyersanyagot, a keresleti oldalról az olyan ágazatokban, mint az építőipar és a fogyasztási cikkek gyártása, újra élénkül a fogyasztás.

A múlt heti csúcstalálkozó után továbbra is fennállnak kockázatok, élükön a kínai gazdasági növekedés lassulásával. A hírügynökség hivatkozott egy felmérésre, amely szerint a feldolgozóipari aktivitás októberben a vártnál jobban visszaesett, az ország hivatalos gyáripari mutatója pedig a múlt héten már több mint kilenc éve tartó leghosszabb gyengülési sorozatát hozta.

Kína már 2017-ben 45 millió tonnás éves kapacitási plafont vezetett be az elsődleges alumíniumgyártásban, hogy fékezze a korábban gyorsan bővülő termelést. Tavaly az ország termelése megközelítette a 44 millió tonnát, amivel már majdnem elérte a plafont. 

Alumínium árfolyama, 5 éves, 2025.novemberig
 

Kína miért korlátozta az alumíniumtermelést és -exportot?

A válasz többrétű. Kínának egyszerre kell szembenéznie az iparág jelentős túlkínálatával és azzal, hogy megfeleljen az egyre szigorúbb energia- és környezetpolitikai céljainak. Az ország vezetése egyre inkább a modernizálásra, az energiahatékonyságra és alacsonyabb karbonkibocsátásra helyezi a hangsúlyt.

Az alumínium előállításához rendkívül sok energia kell. Kína ehhez különösen nagy mértékben használ szén- vagy más fosszilis alapú villamos energiát. Az ország ugyanakkor célul tűzte ki az energiaintenzív kapacitások zöldítését, illetve a szénalapú termelés visszaszorítását. Például a nagy kapacitású gyártóhelyek egy részét olyan régiókba telepítik át, ahol több megújuló energia áll rendelkezésre.

Az alumínium mint kritikus nyersanyag a zöldenergia-átmenetben (elektromos járművek, napelemek keretei) kulcsszerepet játszik, ezért Kína számára stratégiai jelentőségű, hogy a termelést fenntartható módon alakítsa át.

Kína 2024 végén megszüntette az alumínium fémtárgyakhoz kapcsolódó exportadó-kedvezményeket. Ennek célja, hogy több fémet tartson bent az országban és csökkentse az exportból fakadó felesleget. A korlátozás már a meglévő, kevésbé hatékony kapacitások bezárásán keresztül is megvalósul.

Ha kevesebb fémet termelnek és kevesebbet engednek ki az országból, akkor szorosabb lehet a kínai belső piac.

A fentiek következtében

a kínai alumíniumkapacitás növekedése 2025-ben már csak mintegy 2 százalékosra várható.

Mivel Kína ma a világ elsődleges alumíniumtermelő országa mintegy 60 százalékos részesedéssel, az ország szabályozása meghatározó a nemzetközi piacon. A korlátozásai így hatással vannak a globális kínálatra is. 

A piacok szerint Trump és Hszi tűzszünetet kötött, nincs vége a kereskedelmi háborúnak

Az amerikai tech óriások vegyes gyorsjelentéseket tettek közzé. A részvénypiac tűzszünetként értékelte a Trump–Hszi-találkozót, és megriadt kissé az amerikai jegybankelnök óvatos kommunikációjától.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
799 cikk

 

