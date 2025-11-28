Egyre közelebb kerülünk egy pusztító űrháború kirobbanásához

Az Amazon Leo nagysebességű műholdas internet-szolgáltatást tervez kínálni világszerte emberek millióinak, valamint kereskedelmi vállalkozásoknak és kormányzati szerveknek. De még hosszú utat kell megtennie ahhoz, hogy megvalósítsa ezt a tervet, hiszen még mindig messze le van maradva a SpaceX Starlink műholdas hálózatától – írja az Origo.

Az Amazon Leo nagysebességű műholdas internet-szolgáltatást tervez kínálni világszerte emberek millióinak / Fotó: jackpress / Shutterstock

Eddig féltve őrzött titkokat árult el az Amazon Leo

A cég prémium szolgáltatása a Leo Ultra, mely egy fázisvezérelt antennarendszerre épülő megoldás, elsősorban vállalati ügyfeleknek, fix telepítésre optimalizálva. A körülbelül 50 x 76 cm-es felületű egység duplex működésű, lefelé 1 Gbps, felfelé pedig 400 Mbps sávszélességet képes biztosítani optimális körülmények között. Az Ultra mellett később számíthatunk a hordozhatóbb Pro, illetve a kifejezetten apró, 18 x 18 cm-es Leo Nano piacra kerülésére is – előbbi 400, utóbbi 100 Mbps letöltési sávszélességet kínálhat – közölte az Amazon egy blogbejegyzésben. Ez az első alkalom, hogy az Amazon részleteket osztott meg a feltöltés teljesítményéről.

A netkapcsolatot biztosító szatelithálózat fejlesztése is gőzerővel zajlik, egyes vállalati ügyfelek (JetBlue, Hunt Energy Network, az ausztrál országos szélessávú hálózatot üzemeltető NBN stb.) pedig már most tesztelhetik a rendszert, mely jelenleg valamivel több mint 150 műholdból áll, de mire elkészül, ezek száma a 3200-at is meghaladhatja.

A Geekwire kiemeli: a szolgáltatás közvetlen csatlakozást biztosít az Amazon Web Serviceshez, valamint más felhőalapú és helyszíni hálózatokhoz, lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy biztonságosan vigyenek át adatokat távoli eszközökről privát hálózatokra az internet használata nélkül.

Eközben a SpaceX továbbra is bővíti a Starlink-műholdak számát és előfizetői bázisát. Már kilencezernél is több ilyen műhold kering a Föld körül, több mint nyolcmillió aktív ügyfelet szolgálva ki világszerte. A Starlink-műholdak a SpaceX redmondi létesítményében, míg az Amazon Leo műholdjai nem messze onnan, egy kirklandi gyártóüzemben készülnek.