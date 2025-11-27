Új szakaszába lépett az indiai versenyjogi vita az Apple és a helyi hatóságok között, miután az amerikai technológiai vállalat a delhi bírósághoz fordult, hogy megtámadja az ország tavaly módosított büntetési szabályait. Az ügy tétje rendkívül nagy: a jelenlegi rendelkezések alapján az Apple akár 38 milliárd dolláros (kb. 13 700 milliárd forintos) bírsággal is szembesülhetne, mivel India immár a globális árbevételt veszi alapul a versenyjogi büntetések kiszámításához. A vállalat szerint ez alkotmányellenes, aránytalan és jogbiztonsági szempontból is aggályos.

Óriási pofon fenyegeti az Apple-t: több ezermilliárd forint értékű bírsággal kell szembenézniük – egy teljes negyedévnyi profit menne a kukába / Fotó: max.ku

A versenyhatóság, a Competition Commission of India (CCI) 2024-ben fogadta el azt a módosítást, amely először tette lehetővé, hogy a büntetések meghatározásánál ne csupán az indiai, hanem a nemzetközi árbevételt vegyék figyelembe. A Reuters beszámolója szerint a lépés célja az volt, hogy a nagy technológiai cégek számára visszatartó erőt jelentsen a versenyjogi szabályok megsértése.

Ez a szigorú szabályozás már közelít az európai uniós gyakorlathoz, ahol szintén a globális árbevétel 10 százalékáig szabható ki bírság.

A vita hátterében a 2022 óta húzódó eljárás áll, melyet a Tinder anyavállalata, a Match Group és több indiai startup indított az Apple ellen az alkalmazáspiaci feltételek miatt. A vizsgálat előzetes jelentése szerint az Apple „visszaélésszerűen” korlátozta az iOS-alkalmazások fizetési lehetőségeit azzal, hogy nem engedte külső fizetési szolgáltatók használatát, miközben az in-app vásárlások után akár 30 százalékos díjat számolt fel. Az Apple ezt következetesen tagadta, a CCI pedig még nem hozott végleges döntést.

Az Apple védekezik, de lehet, hogy ez nem lesz elég

A most benyújtott, 545 oldalas bírósági beadvány azonban nem a konkrét versenyjogi ügyre fókuszál, hanem a büntetésre vonatkozó jogszabályi alapot támadja.

Az Apple azzal érvel, hogy az új törvényt a CCI már egy korábbi, tíz évvel ezelőtti ügyben is visszamenőleg alkalmazta, ami komoly jogbizonytalanságot okoz.

A cég szerint ezért „nem maradt más választás”, mint alkotmányossági kifogással élni, mielőtt hasonló módon rájuk is kivetnék a bírságot.