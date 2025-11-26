Letaszíthatja a trónról a Samsungot az Apple csodafegyvere
Az Apple idén 14 év után először lekörözheti a Samsungot az okostelefon leszállításában. Az Apple idén várhatóan 243 millió iPhone-t, a Samsung pedig 235 millió telefont szállít a kiskereskedőknek. Ez alapján az Apple részesedése 19,4 százalék, a Samsungé pedig 18,7 százalék lehet a globális okostelefon-piacon – derült ki a Counterpoint Research szerdai közléséből.
A „szállítások” azt jelzik, hány készüléket küldenek a gyártók a kiskereskedőknek, azaz ezek nem egyenlők a tényleges eladásokkal, ugyanakkor jól mutatják a keresletet és a gyártók értékesítési várakozásait.
Az Apple idei sikerét elsősorban a szeptemberben megjelent iPhone 17 sorozat hajtja, amely a Counterpoint szerint kimagasló ünnepi szezont zárt.
Az iPhone 17 széria és (ideértve az iPhone Airt is) az első négy hétben 12 százalékkal jobban fogyott az Egyesült Államokban, mint az iPhone 16 sorozat (az iPhone 16e nélkül). Az amerikai cég kulcsfontosságú kínai piacán ugyanebben az időszakban 18 százalékkal voltak magasabbak az új termékeinek eladásai az előző generációéhoz képest.
Mik támaszthatják alá az Apple világelsőségét?
Az iPhone 17 rendkívül kedvező piaci fogadtatásán kívül más tényezők is alátámasztják az Apple világ legkelendőbb okostelefon-gyártójának címét.
2023 és 2025 második negyedéve között 358 millió használt iPhone kelt el. A kutatócég arra számít, hogy „ezeknek a felhasználóknak jelentős része új iPhone-ra vált a következő években. A Covid-időszakban vásárolt telefonok tulajdonosai most lépnek be a készülékfrissítési szakaszba. Ez egy jelentős keresleti bázist jelent, amely a következő negyedévekben is támogathatja az iPhone-szállítások növekedését”.
Az Apple-t ráadásul a vártnál kisebb mértékben érintették az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háborújában bevezetett magas vámok. Ez kedvezett az ellátási láncnak és a feltörekvő piacokon történő értékesítéseknek.
Ezeken felül az amerikai vállalatot segítette a gyengébb amerikai dollár és a kedvező gazdasági kilátások, amelyek erősítették a fogyasztói bizalmat.
A kutatócég úgy véli, hogy az Apple digitális asszisztensének, a Sirinek a bejelentett fejlesztései, illetve a 2027-re várt nagy dizájnváltás tovább erősíthetik az Apple dominanciáját.
„Az Apple azáltal, hogy több árkategóriában is bővíti portfólióját – ideértve a növekvő ‘e’ sorozatot –, és módosíthatja a Pro és az alapmodellek megjelenési ciklusát, stratégiailag úgy pozicionálja magát, hogy a feltörekvő piacok fogyasztóit megnyerje, és erősítse jelenlétét az alsó prémiumszegmensben, amely gyorsabban nő a teljes piacnál” – mutatott rá a Counterpoint.
A Counterpoint előrejelzése szerint az Apple 2029-ig megőrizheti vezető helyét a globális okostelefon-piacon.
Az iOS-ökoszisztéma növekvő kedveltsége, az eszközök közti kompatibilitás és a nagyszámú, elöregedő iPhone-flotta miatt az Apple az évtized végéig megőrizheti vezető pozícióját a többi okostelefon-gyártóval szemben
– foglalta össze a kutatócég a CNBC-nek küldött közleményében.
A Samsung ugyanakkor az alsó- és középkategóriás szegmensekben is kihívásokkal néz szembe, csak ott a kínai gyártók részéről. Ez pedig hátráltatja a dél-koreai céget a piacvezető vállalat címének visszaszerzésében.
Történelmet írt az Apple, bekerült egy szűk elitklubba
Az Apple piaci kapitalizációja októberben meghaladta a 4 ezermilliárd dollárt, ami eddig csak az Nvidiának és a Microsoftnak sikerült. A befektetők fantáziáját elsősorban az új iPhone-modellek iránti erős kereslet mozgatta meg.