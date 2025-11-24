Deviza
Hivatalosan is elismerték, gigantikus aranykészletre bukkantak: hetven éve nem volt ilyen, de titkos a pontos helyszín – az utolsó grammig felvásárolják a kínaiak

Az állami projekt csupán 15 hónap alatt zajlott le, miközben az arany ára rekordmagasan van, és a lelőhely értéke elérheti a 166 milliárd eurót. Kína bejelentette, hogy Liaoning tartományban fedezték fel az ország történetének legnagyobb aranylelőhelyét 1949 óta: a Dadonggou-készlet mintegy 1 444 tonna nemesfémet rejthet.
VG
2025.11.24, 18:54
Frissítve: 2025.11.24, 19:44

Kína bejelentette, hogy Liaoning tartományban fedezték fel az ország történetének legnagyobb aranykészletét 1949 óta. A Dadonggou lelőhely mintegy 1 444 tonna aranyat rejthet, értéke meghaladhatja a 166 milliárd eurót, miközben az arany ára rekordmagasságban van. A feltárás mindössze 15 hónap alatt zajlott le, ami rendkívül gyorsnak számít ekkora mennyiség esetén.

China Gold Reserves Grow kína arany
Kína bejelentette, hogy Liaoning tartományban fedezték fel az ország történetének legnagyobb aranylelőhelyét 1949 óta / Fotó: NurPhoto via AFP

A kínai Természeti Erőforrások Minisztérium pénteken jelentette be a Dadonggou lelőhely felfedezését, ahol 2,586 millió tonna érctartalékot találtak, az átlagos aranytartalom 0,56 gramm/tonna. 

Ez a legnagyobb egyetlen aranyfelfedezés az ország történetében a Népköztársaság megalapítása óta. 

Az állami Liaoning geológiai és bányászati csoport közel ezer szakembert és munkást mozgósított, a feltárás rekordidő alatt, mindössze 15 hónap alatt zajlott le.

A lelőhely gazdasági szempontból kiaknázható, de az Euronews értesülései alapján az arany alacsony minőségű. A pontos helyszínt csak a keleti Liaoning tartomány szintjén közölték, ami a stratégiai titoktartásra utal. A felfedezés a globális aranykereslet növekedése közepette érkezett: az árak az idei évben rekordot döntöttek, a gyenge dollár, a geopolitikai feszültségek és a központi bankok vásárlásai hajtották fel azokat.

Megállíthatatlan a kínai aranyláz

Kína az elmúlt években felgyorsította ásványkincs-felderítési programját: 2024-ben több mint ezertonnás lelőhelyet találtak Hunan tartományban, októberben pedig Gansu tartományban több mint 40 tonnát. Az ország 2024-ben 377,24 tonna aranyat termelt, ami 0,56 százalékos növekedés az előző évhez képest. A hazai kereslet ugyanebben az évben 985,31 tonnára nőtt, a befektetési aranyrudak és érmék iránti kereslet 24 százalékkal emelkedett. Elemzők szerint a trend a kínai középosztály növekvő érdeklődését tükrözi a vagyon védelme iránt, a bizonytalan globális gazdasági környezetben pedig az arany egyre népszerűbb biztonságos befektetés lett.

A felfedezés stratégiai jelentősége is kiemelkedő: Kína már most is a világ egyik legnagyobb aranytermelője, és a Dadonggou lelőhely további erősítést adhat Peking globális piaci pozíciójának.

Nemsokkal korábban a Vangu lelőhelyen több mint ezer tonna aranyat fedeztek fel, amely mintegy kétezer méteres mélységben húzódik. 

Bár a helyszínt elsősorban kínai források ismerik, a nemzetközi szakértők még nem végeztek független vizsgálatot, így a pontos mennyiség ellenőrzése folyamatban van.

Az arany iránti kereslet folyamatosan nő a bizonytalan geopolitikai helyzet és a gazdasági kilátások miatt, ezért a felfedezés nemcsak gazdasági, hanem stratégiai szempontból is rendkívül fontos. Az arany továbbra is kulcsfontosságú menedékeszköz marad, és Kína új lelőhelye biztosítja, hogy az ország hosszú távon is meghatározó szereplő maradhasson a nemzetközi aranypiacon.

Hatalmas aranylelőhelyre bukkantak Kínában

Kína számít a világ legnagyobb aranytermelőjének, a távol-keleti országban most egy újabb lelőhelyet fedeztek fel. A Vangu aranymezőn becslések szerint 1100 tonna nemesfém rejtőzhet.

 

 

