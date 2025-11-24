Hivatalosan is elismerték, gigantikus aranykészletre bukkantak: hetven éve nem volt ilyen, de titkos a pontos helyszín – az utolsó grammig felvásárolják a kínaiak

Kína bejelentette, hogy Liaoning tartományban fedezték fel az ország történetének legnagyobb aranykészletét 1949 óta. A Dadonggou lelőhely mintegy 1 444 tonna aranyat rejthet, értéke meghaladhatja a 166 milliárd eurót, miközben az arany ára rekordmagasságban van. A feltárás mindössze 15 hónap alatt zajlott le, ami rendkívül gyorsnak számít ekkora mennyiség esetén.

Kína bejelentette, hogy Liaoning tartományban fedezték fel az ország történetének legnagyobb aranylelőhelyét 1949 óta / Fotó: NurPhoto via AFP

A kínai Természeti Erőforrások Minisztérium pénteken jelentette be a Dadonggou lelőhely felfedezését, ahol 2,586 millió tonna érctartalékot találtak, az átlagos aranytartalom 0,56 gramm/tonna.

Ez a legnagyobb egyetlen aranyfelfedezés az ország történetében a Népköztársaság megalapítása óta.

Az állami Liaoning geológiai és bányászati csoport közel ezer szakembert és munkást mozgósított, a feltárás rekordidő alatt, mindössze 15 hónap alatt zajlott le.

A lelőhely gazdasági szempontból kiaknázható, de az Euronews értesülései alapján az arany alacsony minőségű. A pontos helyszínt csak a keleti Liaoning tartomány szintjén közölték, ami a stratégiai titoktartásra utal. A felfedezés a globális aranykereslet növekedése közepette érkezett: az árak az idei évben rekordot döntöttek, a gyenge dollár, a geopolitikai feszültségek és a központi bankok vásárlásai hajtották fel azokat.

Megállíthatatlan a kínai aranyláz

Kína az elmúlt években felgyorsította ásványkincs-felderítési programját: 2024-ben több mint ezertonnás lelőhelyet találtak Hunan tartományban, októberben pedig Gansu tartományban több mint 40 tonnát. Az ország 2024-ben 377,24 tonna aranyat termelt, ami 0,56 százalékos növekedés az előző évhez képest. A hazai kereslet ugyanebben az évben 985,31 tonnára nőtt, a befektetési aranyrudak és érmék iránti kereslet 24 százalékkal emelkedett. Elemzők szerint a trend a kínai középosztály növekvő érdeklődését tükrözi a vagyon védelme iránt, a bizonytalan globális gazdasági környezetben pedig az arany egyre népszerűbb biztonságos befektetés lett.

A felfedezés stratégiai jelentősége is kiemelkedő: Kína már most is a világ egyik legnagyobb aranytermelője, és a Dadonggou lelőhely további erősítést adhat Peking globális piaci pozíciójának.