Luxus autómárkát vett a Gazprom: ők gyártják Putyin atombiztos limuzinját – így néz ki a 800 lóerős fenavad

A Gazprom egyik leánycége 51 százalékos részesedést szerzett az Aurus orosz luxusautó-gyártóban. A csak most nyilvánosságra került mintegy 12-13 milliárd rubeles (kb. 48-52 miliárd forint) ügyletet még a nyáron kötötte meg a Gazprom Tech. A jelenlegi tulajdonosi összetétel nem nyilvános. De az biztos, hogy mostantól a Gazprom fogja készíteni az orosz elnök atombiztos limuzinját.

December végén az autógyártó 36 százaléka, amely addig egy arab alap, a Tawazun tulajdonában volt, az orosz Dedal vállalathoz került. Akkor az FSUE NAMI birtokolta az Aurus további 63,5 százalékát, a fennmaradó 0,5 százalék pedig a Hit Motors Rus tulajdonában volt, amelynek élén Hans-Peter Moser, a Moszkvics korábbi vezérigazgatója áll.

Aurus luxus limuzinokat gyárt kis szériában elsősorban az orosz felső vezetésnek, többek között Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.

A cég azt tervezi, hogy olcsóbb modelleket is készít majd Szentpétervárott, a Toyota egykori gyárában.

Putyin atombiztos limuzinja nagy változásokon ment keresztül

Az Aurus Motors 2018-as megalapítása után az orosz állam nem csupán egy limuzint, hanem egy teljesen új luxusautó-márkát vizionált. A cél egy öt modellből álló kínálat (limuzin, kétféle hosszított limuzin, SUV és kisbusz) elindítása volt, három különböző hajtásrendszerrel. A Porsche közreműködésével fejlesztett moduláris platform alapját a 4,4 literes, V8-as, 598 lóerős hibrid rendszer adta, melyhez kilencfokozatú automata váltó társult.

Bár az összes karosszériaváltozat prototípusa elkészült, a gyártás valójában csak a rövidebb, polgári Senatra korlátozódott. Az SUV-változat, a Komendant ugyan tavaly megkapta a sorozatgyártásra érett változatát, de a típusból ma még csak néhány prototípus szerepel Putyin elnöki konvojában.

A projektre eddig 127 millió dollárt költött az orosz állam, ám ez messze nem bizonyult elégnek.

A fejlesztés folytatásához és a gyártás előkészítéséhez további 140 millió dollárra volt szükség, így 2019-ben az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Tawazun Holding 36 százalékos tulajdonrészt szerzett az Aurus Motorsban. A megállapodás értelmében ők finanszírozzák a további fejlesztéseket, és vállalták, hogy a Közel-Keleten és más régiókban piacra viszik az Aurus modelljeit.