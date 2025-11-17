Belarusz megérezte a nukleáris termelés ízét – kér még egy blokkot

Fehéroroszország épít egy harmadik blokkot is a meglévő, két egységből álló atomerőmű telephelyén – számol be a Belta belarusz hírügynökség, amely Viktar Karankevics fehérorosz miniszterelnök-helyettest idézi. Indul egy teljesen új atomerőmű helyének a keresése is.

Egy harmadik blokk is épülhet a fehérorosz atomerőmű telephelyén / Fotó: Horváth Lilla

A hír szerint a bejelentésre azután került sor, hogy a miniszterelnök-helyettes Alekszandr Lukasenka elnökkel az atomenergia fejlesztéséről tárgyalt. Ahhoz, hogy az országban új atomerőmű épülhessen, a kormány támogatására is szükség van. A hátszél már megvan: elkészültek azok a tanulmányok, amelyek alapján eldönthető, hogy az új egység az északnyugat-fehéroroszországi Osztrovec (fehérorosz nyelven Asztravec) közelében működő atomerőmű telephelyén épüljön-e meg, vagy egy új telephelyen az ország keleti részén. Az osztroveci helyszín mellett az szól az Alekszandr Lukasenka honlapján található beszámoló szerint (ezt a Nucnet idézi), hogy az már jóváhagyott telephely, ahol rendelkezésre áll a képzett munkaerő és a szükséges szociális infrastruktúra. Már talajviszonyokat is alaposan tanulmányozták, nincs szükség további felmérésekre.

Az ipar energiaigénye újabb atomerőművet követelhet

Ezért az ország keleti részén, Mogiljov megyében nem az osztroveci helyszín alternatívájaként, hanem egy további beruházás érdekében mérik fel a lehetséges helyszíneket. Mint Viktor Karankevics közölte, a felmérés célja az, hogy további új kapacitásokat létesíthessenek abban a régióban is, ahol azt az energiaigény alátámasztja.

A találkozón Alekszandr Lukasenka az osztroveci atomerőműről azt mondta, hogy az nemcsak az ország energiabiztonságát erősítette, hanem meghatározta Fehéroroszország további fejlődését is high-tech államként. Úgy látja, hogy az ország évtizedekre megfizethető, környezetbarát energiaforrást biztosított magának, egyúttal kedvező gazdasági és környezeti hatást ért el.

A Roszatomtól vagy a Gazpromtól vásároljon többet Belarusz?

Az osztroveci Belarusz–1, az ország első atomerőműve 2021 júniusában kezdte meg kereskedelmi üzemét, miután 2020 novemberében csatlakozott a hálózathoz. A létesítmény második blokkja 2023 novembere óta termel a hálózatra. Mindkét blokk

orosz tervezésű és gyártású,

1110 megawattos,

VVER V-491 (nyomottvizes) típusú.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint a két erőmű 2024-ben Belarusz villamosenergia-termelésének 36,4 százalékát adta. A fehérorosz energiamixében a földgáz dominál, amely az áramtermelés elsődleges tüzelőanyaga. Két éve a teljes termelés több mint 64 százalékát tette ki. Az atomenergia így a második legnagyobb forrás.