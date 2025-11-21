Mindent egy lapra: most térhetnek vissza a japánok az atomenergiához Fukusima után

Nemcsak Magyarország elkötelezett a nukleáris energia hasznosítása mellett, hanem úgy tűnik, Japán is újra azzá válhat, feltéve, hogy az ezekben az órákban megszülető döntés a Kashiwazaki–Kariwa-atomerőmű részleges újraindításáról igenlő lesz – írja az Origo. A döntést a prefektúra kormányzója hozza meg, az viszont kulcsfontosságú lehet a japán kormány számára, amely a nukleáris energia újbóli megerősítésével kívánja javítani az ország energiabiztonságát és csökkenteni a drága fosszilis energiahordozók importját. A frissen megválasztott miniszterelnök, Takaicsi Szanae egyértelműen támogatja a „nukleáris reneszánszt”, mondván: a reaktorok újbóli üzembe helyezése elengedhetetlen az áramszámlák mérsékléséhez és a szén-dioxid-mentes áramtermelés biztosításához.

A Kashiwazaki–Kariwa-atomerőműről készült felvétel / Fotó: TEPCO / Wikipedia Commons

A kapacitás harmadával indulhat újra az atomerőmű

Ha Hideyo Hanazumi kormányzó igent mond, a japán elektromos közüzemi holding, a TEPCO – a fukusimai tragédia óta először – újraindíthatja a kashiwazaki–kariawai erőmű két legnagyobb blokkját. A 6-os és 7-es egység összesen 2710 megawatt teljesítményt biztosítana, ami az erőmű teljes kapacitásának csaknem egyharmada. A vállalat ugyanakkor jelezte: a létesítmény további öt blokkjából néhányat várhatóan véglegesen leszerel.

A döntés időzítését némileg beárnyékolja a japán nukleáris felügyelet friss jelentése, amely hiányosságokat tárt fel az erőmű biztonsági dokumentumainak kezelésében. Egyelőre nem tudni, ez mennyiben befolyásolja majd Hanazumi végső, kötelező érvényű állásfoglalását.

A fukusimai katasztrófa előtt Japán energiaellátásban 54 reaktor vett részt, ám ezek mindegyikét leállították a baleset után; azóta 14-et helyeztek újra üzembe, további reaktorok újraindításáról pedig folyamatosan zajlik a politikai és szakmai vita. Japán ugyanakkor folyamatos energiaimportra szorul, kitettsége ezért magas a fosszilis hordozóknak, melyek klímavédelmi szempontból is kedvezőtlenebb választást jelentenek, mint az atomenergia. Ez újra előtérbe állíthatja az országban a nukleáris energia hasznosítását.

