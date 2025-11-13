Óriásit csalódott Trump, hogy ez meglépték: kihagyják a Westinghouse-t, nem amerikai reaktorokat telepít a szövetséges

Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette, hogy az ország első kis moduláris nukleáris reaktorait (SMR) Észak-Walesben, Anglesey szigetén (Ynys Mon) hozzák létre. A létesítményt a brit Rolls-Royce SMR építi, a kormány 2,5 milliárd fontot szán a projektre.

A Rolls-Royce látványterve a projektről / Fotó: AFP

A kis moduláris reaktorok gyárakban készülnek, így olcsóbbak és gyorsabban telepíthetők, mint a hagyományos erőművek. A Rolls-Royce tervei szerint egy-egy reaktor 470 megawatt kapacitású lesz, a gyártás főként Derbyben zajlik. A döntés azonnal amerikai kritikát váltott ki.

Warren Stephens, az Egyesült Államok brit nagykövete már a a bejelentés előtt közleményben sürgette, hogy London más utat válasszon, ugyanis a Trump-kormány az amerikai Westinghouse céget támogatta. Ez a vállalat októberben 80 milliárd dolláros szerződést kapott Washingtontól új reaktorok építésére – épp olyanokra, amilyeneket Wylfában is terveztek.

A nagykövet szerint a Westinghouse megoldása olcsóbb és gyorsabb. London azonban kitart a hazai technológia mellett, brit tisztségviselők a Guardiannek elmondták, hogy a döntés következtében brit munkahelyek jönnek létre, ezért nem módosítanak az álláspontjukon.

Magyarországon az amerikaiak építhetnek atomerőműveket

Számos fontos megállapodás született Orbán Viktor miniszterelnök és több minisztere múlt heti washingtoni látogatásán, többek között Magyarország és az Egyesült Államok a Washingtonban kötött megállapodások részeként szorosabbra fűzi együttműködését a nukleáris energia békés célú hasznosításában.

Ennek részeként Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter abban állapodtak meg, hogy az Egyesült Államok kis moduláris reaktorokat (SMR) építhet Magyarországon, amelyek egy-egy nagyobb iparterület vagy város energiaellátását képesek majd fedezni.

Szijjártó szerint legfeljebb tíz SMR jöhet létre. Ha mindegyik SMR megépülne, akkor a beruházás értéke elérheti a 20 milliárd dollárt, vagyis a 6,6 ezermilliárd forintot. Az Energiaügyi Minisztérium keddi közleménye szerint most a kormány az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulását kéri a kis moduláris reaktorok hazai telepítését megalapozó előkészítő munka megkezdéséhez.