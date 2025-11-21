Így még nem számoltak le az orosz energiafüggőséggel: beizzítják a világ legnagyobb atomerőművét, az üzemeltetőről nincsenek túl jó emlékek

Japán újraéleszti nukleáris szektorát, hogy csökkentse az ország importját fosszilis energiahordozókból, és ennek érdekében részlegesen újraindulhat a világ legnagyobb atomerőműve. Az első reaktor újraindítását pénteken engedélyezte Niigata prefektúra kormányzója, de még meg kell szerezni hozzá a közgyűlés támogatását is.

Ez az atomerőmű a legnagyobb a világon / Fotó: AFP

Hanazumi Hidejo a Kasivazaki-Kariva erőmű hét reaktorából egynek, a hatodiknak az újraindítását engedélyezte a Kjodo japán hírügynökség tudósítása szerint.

A hatalmas,

4,2 négyzetkilométeren elterülő komplexumban

a 6,6-es erősségű 2007-es földrengés okozott károkat. A javítások után részlegesen újraindították ugyan, de a 2011-es földrengés és cunami után ismét leállították biztonsági aggályok miatt, ahogyan az akkor a szigetországban működő valamennyi, 54 nukleáris reaktort.

Az ország így nagymértékben függővé vált a fosszilis tüzelőanyagok importjától, és sebezhetővé az ellátási zavarokkal és áringadozásokkal szemben.

A TEPCO-é a világ legnagyobb atomerőműve

A fukusimai tragédia óta most kapott először engedélyt az üzemeltető Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) a működés újrakezdésére. A nukleáris erőművek további újraindítását támogatja a múlt hónapban hivatalba lépett Takaicsi Szanae kormányfő is

az energiabiztonság erősítése

és az importált energia költségeinek csökkentése

érdekében, amely Japán villamosenergia-termelésének 60-70 százalékát teszi ki.

A fukusimai katasztrófa megrengette japán bizalmát / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

„Az újraindítás rendkívül fontos az energiaellátás és a villamosenergia-árak csökkentése, valamint a dekarbonizált energiaforrások biztosítása szempontjából” – hangsúlyozta pénteken Kihara Minoru kabinetfőtitkár a Reuters tudósítása szerint.

A hírügynökség emlékeztetett, hogy

az 54 korábban működő reaktorból 33 maradt működőképes,

és ezek közül eddig 14-et indítottak újra. Egy júniusban hatályba lépett törvény lehetővé teszi, hogy akár több mint 60 évre meghosszabbítsák az ország atomreaktorainak üzemidejét.

Szimbolikus jelentőségű a döntés

A TEPCO azt remélte, hogy a 7-es reaktor is kap működési engedélyt; a kettő együtt 2710 megawattnyi elektromos áram termelésére képes, ami a teljes erőmű teljesítményének a harmada. Nem tudni, hogy a kormányzó döntésében szerepet játszott-e a japán nukleáris szabályozó egy nappal korábbi jelentése, amely szerint nem kezelték megfelelően az erőmű bizalmas biztonsági dokumentumait.