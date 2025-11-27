Új ország állna atomhatalomnak a világ egyik legrobbanékonyabb pontján, és szupergyorsan megteheti

A világon jelenleg kilenc ország rendelkezik atomfegyverekkel. Most – amikor a hidegháború óta nem látott mértékben felszaporodtak a találgatások a harmadik világháború kirobbanásának lehetőségéről – komolyan felmerült az igény, hogy csatlakozzon hozzájuk még egy állam. Ahol ez a téma korábban tabunak számított, mégpedig a világ egyik legrobbanékonyabbnak számító régiójában. Ha elszánják magukat, nem kérdés, hogy nagyon gyorsan atomfegyverük lesz.

Atomfegyverek: a Koreai-félsziget északi része már komoly arzenállal rendelkezik, és a ballisztikus rakétákat kilőni is van mivel / Fotó: AFP

A világon jelenleg összesen több mint 12 ezer atomtöltet állomásozik valahol. Az újabb fejleményben nem az az érdekes, hogy a számuk szaporodhat (szaporodhat amúgy is) – amennyi már létezik, az bőven képes elpusztítani az emberi civilizációt. Hanem az, hogy az érdemi atomdöntés meghozására képes szereplők száma növekedne – részben erről szól a dolog a hírekben felbukkant országban is, ahol nem ismeretlen a technológia és az atomernyő.

Atomfegyverek: ezek az országok birtokolják a tölteteket, és ennyit

A Hiroshima for Global Peace atomfegyver-ellenes japán civil szervezet 2025. januárjában frissített összesítése szerint a világ atomhatalmai jelenleg ennyi atomtöltettel rendelkeznek:

Ország Töltetek szolgálatban Tárolt Visszavonultatott Összes 2025 januárjában Összes 2024 januárjában USA 1770 1930 1477 5177 5328 Oroszország 1718 2591 1,150 5459 5,580 Egyesült Királyság 120 105 – 225 225 Franciaország 280 10 .. 290 290 Kína 24 576 – 600 500 India – 180 .. 180 172 Pakisztán – 170 .. 170 170 Izrael – 90 .. 90 90 Észak-Korea – 50 .. 50 50 Összesen 3912 5702 2627 12 241 12 405

Gyors összegzés: a továbbra is lehengerlően domináns két szuperatomhatalom tölteteinek száma csökkent, de ez még a globális végösszeg szempontjából sem feltétlenül hoz majd mérséklődést, hiszen Kína és India megállíthatatlanul buzog előre. Az atomfegyverek nem visszaszorulnak a világban, hanem szétterülnek. A kilenc atomhatalom mellé pedig bejelentkezőben van egy tizedik is.

Mielőtt náluk termünk, még egy fontos megjegyzés: nemcsak a töltetek száma számít, hanem végső soron a képesség a célba juttatásukra. Az atomhatalom-jelöltnek olyan szövetségese van, amely ezzel a képességgel minden kétséget kizáróan rendelkezik, de...

Az atomhatalmak hálója egyúttal a világkonfliktusok szövevénye

Ha végigtekintünk a jelenlegi atomhatalmak listáján, arra jutunk, hogy geopolitikai értelemben mindegyik terhelt valamilyen jelentős konfliktussal-feszültséggel, amelynek a másik oldalán egy vagy több másik atomhatalom van,

beleértve az atomhatalom-aspiráns Iránt is, amely Izraellel kerül időnként komoly összeütközésbe.

Indiának és Pakisztánnak egymással van elszámolni valója, az előbbi pedig Kínával sincs kifejezetten stabil baráti viszonyban.

A britek és a franciák az ukrajnai konfliktus szegélyén találták magukat, a másik oldalon Oroszországgal (sőt visszatérően úgy viselkednek, mintha a közepén lennének).

Az USA geopolitikai viszonya az Oroszországgal szövetkező Kínával Tajvan miatt válik visszatérően feszültté.

Az Egyesült Államok viszonyát ugyanakkor ki-kipattanó villámok jellemzik ugyanennek a térségnek egy másik régiójához is. Ezzel helyben vagyunk.