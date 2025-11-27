Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Új ország állna atomhatalomnak a világ egyik legrobbanékonyabb pontján, és szupergyorsan megteheti

Saját atomfegyvereket szeretne az ország, amely 72 éve áll tűzszünetben azóta tekintélyes atomarzenállal felszerelkezett szomszédjával. Az atomfegyverek számukra eddig sem voltak ismeretlenek, de szívesen megismerkednének velük közelebbről. Szupergyorsan képesek lennének atomfegyvert kifejleszteni – nem is ez a kérdés.
Pető Sándor
2025.11.27, 21:02

A világon jelenleg kilenc ország rendelkezik atomfegyverekkel. Most – amikor a hidegháború óta nem látott mértékben felszaporodtak a találgatások a harmadik világháború kirobbanásának lehetőségéről – komolyan felmerült az igény, hogy csatlakozzon hozzájuk még egy állam. Ahol ez a téma korábban tabunak számított, mégpedig a világ egyik legrobbanékonyabbnak számító régiójában. Ha elszánják magukat, nem kérdés, hogy nagyon gyorsan atomfegyverük lesz.

Atomfegyverek: a Koreai-félsziget északi része már komoly arzenállal rendelkezik, és a ballisztikus rakétákat kilőni is van mivel
Atomfegyverek: a Koreai-félsziget északi része már komoly arzenállal rendelkezik, és a ballisztikus rakétákat kilőni is van mivel / Fotó: AFP

A világon jelenleg összesen több mint 12 ezer atomtöltet állomásozik valahol. Az újabb fejleményben nem az az érdekes, hogy a számuk szaporodhat (szaporodhat amúgy  is) – amennyi már létezik, az bőven képes elpusztítani az emberi civilizációt. Hanem az, hogy az érdemi atomdöntés meghozására képes szereplők száma növekedne – részben erről szól a dolog a hírekben felbukkant országban is, ahol nem ismeretlen a technológia és az atomernyő.

Atomfegyverek: ezek az országok birtokolják a tölteteket, és ennyit

A Hiroshima for Global Peace atomfegyver-ellenes japán civil szervezet 2025. januárjában frissített összesítése szerint a világ atomhatalmai jelenleg ennyi atomtöltettel rendelkeznek:

OrszágTöltetek szolgálatbanTároltVisszavonultatottÖsszes 2025 januárjábanÖsszes 2024 januárjában 

USA

1770

1930

1477

5177

5328

Oroszország

1718

2591

1,150

5459

5,580

Egyesült Királyság

120

105

225

225

Franciaország

280

10

..

290

290

Kína

24

576

600

500

India

180

..

180

172

Pakisztán

170

..

170

170

Izrael

90

..

90

90

Észak-Korea

50

..

50

50

Összesen

3912

5702

2627

12 241

12 405

Gyors összegzés: a továbbra is lehengerlően domináns két szuperatomhatalom tölteteinek száma csökkent, de ez még a globális végösszeg szempontjából sem feltétlenül hoz majd mérséklődést, hiszen Kína és India megállíthatatlanul buzog előre. Az atomfegyverek nem visszaszorulnak a világban, hanem szétterülnek. A kilenc atomhatalom mellé pedig bejelentkezőben van egy tizedik is. 

Mielőtt náluk termünk, még egy fontos megjegyzés: nemcsak a töltetek száma számít, hanem végső soron a képesség a célba juttatásukra. Az atomhatalom-jelöltnek olyan szövetségese van, amely ezzel a képességgel minden kétséget kizáróan rendelkezik, de...

Az atomhatalmak hálója egyúttal a világkonfliktusok szövevénye

Ha végigtekintünk a jelenlegi atomhatalmak listáján, arra jutunk, hogy geopolitikai értelemben mindegyik terhelt valamilyen jelentős konfliktussal-feszültséggel, amelynek a másik oldalán egy vagy több másik atomhatalom van,

  • beleértve az atomhatalom-aspiráns Iránt is, amely Izraellel kerül időnként komoly összeütközésbe. 
  • Indiának és Pakisztánnak egymással van elszámolni valója, az előbbi pedig Kínával sincs kifejezetten stabil baráti viszonyban.
  • A britek és a franciák az ukrajnai konfliktus szegélyén találták magukat, a másik oldalon Oroszországgal (sőt visszatérően úgy viselkednek, mintha a közepén lennének).
  • Az USA geopolitikai viszonya az Oroszországgal szövetkező Kínával Tajvan miatt válik visszatérően feszültté.

Az Egyesült Államok viszonyát ugyanakkor ki-kipattanó villámok jellemzik ugyanennek a térségnek egy másik régiójához is. Ezzel helyben vagyunk.

Az atomfegyverek, az USA, Korea és a soha véget nem érő fegyverszünet

Nem közismert, de aki nézegetett kínai háborús filmeket, az tudja, hogy a Koreai-félsziget szétszakadása két államra a kínai és az amerikai hadsereg közti öldöklő harcokban fogant. Az amerikaiak – akik tulajdonképpen ENSZ-zászló alatt itt vereséget szenvedtek – ezt nem nagyon tartják számon. Kim Dzsongun Észak-Koreája és a kínaiak annál inkább – hadseregeik genezismítoszának alapját képezi az amerikaiak elleni sikeres harc, ahogy az amerikaiaknál a Japán és Németország felett aratott győzelem.

Számon tartják más módon a dél-koreaiak is, ők pedig azért, mert a két óriás és egy kisebb kommunista szomszéd árnyékában, és a Szovjetunió összeomlása óta is 

az USA védernyőjére vannak rászorulva. Ez atomvédernyőt is jelent, 

habár az amerikai atomfegyvereket 33 évnyi jelenlét után 1991-ben kivonták az országból, amely 1953. július 27. óta áll tűzszünetben Észak-Koreával, békekötés azóta sem volt.  

Elég-e a „kiterjesztett elrettentés”?

A feszültség a két Korea közt állandó, a dél-koreai média fő témái közül sohasem tűnnek el az észak-koreai katonai fejlesztések, rakétakísérletek és diplomáciai, katonai kapcsolatok hírei. A „kiterjesztett elrettentés” az amerikai atomerő részéről a dél-koreai állam létének alapeleme. A változás: ezt egyre kevésbé tartják elegendőnek, miközben a veszélyes északi szomszéd atomarzenált épített fel és rakétatechnikájának tökéletesítésén dolgozik.

Nem, nem arról van szó, hogy a dél-koreaiakban az keltett volna félelmet, hogy a januárban hatalomra lépett Donald Trump amerikai elnök alatt az USA gyakorlatilag kivonult az európai katonai konfliktusból. 

Az igény, hogy a Koreai Köztársaságnak az amerikai védernyőn túl saját, fizikailag is helyben jelen lévő atomfegyverekre volna szüksége, jóval korábban megjelent már. A jelenlegi világpolitikai környezetben azonban – gondoljunk csak az észak-koreai fegyverek és katonák megjelenésére Oroszországban vagy Kim Dzsongun demonstratív pekingi látogatására – ez az igény felerősödött, és már messze nem tabu Dél-Koreában erről beszélni.

Az eredmény valami korábban elképzelhetetlen dolog: komoly országos vita arról, hogy Dél-Koreának szüksége van-e saját nukleáris fegyverekre. Ez már nem számít szélsőséges ötletnek. Ez egy főáramú beszélgetés, amely generációs, elit- és párthatárokon is átnyúlik

fogalmaz a DefenseNews katonapolitikai szakportál véleménycikkében Zdenek Rod.

Dél-Korea rendkívül gyorsan képes lenne atomfegyvert kifejleszteni – nem ez a kérdés

A hatályos dél-koreai doktrína erős elrettentő elemeket tartalmaz, „de egyik sem képes teljesen megoldani a nukleáris egyensúlyhiányt” – folytatja a szerző. Az előzetes csapás tökéletes hírszerzést igényel, a rakétavédelmet túl lehet terhelni nagy mennyiséggel vagy fejlett manőverező rendszerekkel, és az északi rezsim megsemmisítésével való fenyegetés azt a gyors eszkalációt kockáztatja, amelyet Szöul remél elkerülni. 

Technológiai értelemben a nagyon előrehaladott iparral rendelkező, 50 milliós Dél-Korea viszonylag gyorsan képes lenne nukleáris fegyvert fejleszteni: fejlett nukleáris ipara és hordozórendszerei megadják számára azt, amit a szakértők „nukleáris készenlétnek” neveznek – vagyis a képességet arra, hogy gyorsan bombát építsen, ha úgy dönt – értékel Rod.

A súlyos korlátok a jogiak és a politikaiak.

Az Egyesült Államok és a Koreai Köztársaság közötti polgári nukleáris megállapodás tiltja Dél-Koreának az újrafeldolgozást vagy a dúsítást. Washington valószínűtlen, hogy változtatásokat engedélyezne, akár legközelebbi szövetségesei számára. Amint Szöul a bomba felé mozdulna, nemzetközi elszigetelődést és súlyos gazdasági következményeket kockáztatna – véli a szakszerző.

Tehát a valódi kérdés nem a képesség – hanem a költség

– következtet. Ennek ellenére az atomhatalommá válásról komolyan folyik a dél-koreai vita, figyelik, mi történik a világban és a régióban, és adott esetben gyorsan képesek lépni.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
