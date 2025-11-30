Semleges, de nem tétlen: Ausztria óvatos védelmi modernizációba kezdett

Ausztria 1955 óta alkotmányban rögzített katonai semlegességet tart fenn – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány A közép-európai és amerikai védelmi ipar az orosz–ukrán háború kirobbanása után című tanulmánykötetéből. A lakosság többsége ma is elutasítja a NATO-hoz való csatlakozást, a semlegesség pedig identitáskérdés marad. Bár a külpolitika hosszú éveken keresztül egyensúlyi pozícióra épült Kelet és Nyugat között, az orosz–ukrán háború alapvetően átrendezte az európai biztonsági környezetet, és Ausztria már nem maradhatott változatlan.

Ausztria: a védelmi reform kulcsa a finanszírozás / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Az összeállításból kiderült, hogy 2015-ben még a katonai cselekvőképességet is megkérdőjelezték, mivel a hidegháború utáni költségcsökkentések a haderő leépítéséhez, egyes képességek elvesztéséhez vezettek. A fordulatot 2024 hozta: új nemzetbiztonsági stratégia született, amely Oroszországot egyértelműen európai fenyegetésként nevezi meg.

Erős exporttal, gyenge hazai ellátással működik a hadiipar

Bár Ausztria védelmi ipara európai összevetésben magas exportaránnyal működik, a hadsereg beszerzéseinek nagy részét külföldről kell fedezni – vagyis a hazai gyártási struktúra nem képes kielégíteni az állami igényeket. Ez egyszerre jelent

bevételi lehetőséget

és stratégiai kitettséget.

A kivitelre termelő szektor ugyan fontos gazdasági szereplő, de korlátozza a gyors fegyverzeti fejlesztést. A modernizáció így nem tudja rövid időn belül teljes mértékben hazai forrásokra támasztani a beszerzéseket, ezért a fejlesztési ütem óvatos és fokozatos marad.

Több pénz, de GDP-arányosan továbbra is alacsony szint

Ausztria hadereje kis létszámú állományból áll:

14 600 hivatásos katona,

16 500 fő alapkiképzéssel (hat hónap, kötelező),

34 000 fős tartalék csak bevetés esetén aktiválódva.

A védelmi reform kulcsa a finanszírozás. A GDP-arányos kiadások 2021-ben mindössze 1 százalék körül voltak, és még 2032-re sem várható gyors növekedés. A többéves fejlesztési terv 2022 és 2027 között 20,4 milliárd dollárnyi kapacitásbővítést irányoz elő, ám ez elsősorban lépésenkénti megerősítést jelent, nem ugrásszerű haderőváltást.