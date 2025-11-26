Hatalmas hadibeszerzési üzletre készül nyugati szomszédunk: flottányi harci gépet vásárolhat Ausztria – erre a megszorítások közepette is van pénz

Zuhantak az európai hadiipari részvények a múlt heti hírre, hogy az USA békejavaslatot tett Kijev asztalára, a friss ausztriai hír azonban azt példázza: a tíz éve még fehérgalambosan pacifista Európában ezen túl akkor is lesz pénz fegyverre, ha kitör a béke, és ha másra nem jut. Az osztrák Kronen Zeitung jelenti: a birtokába jutott információk szerint immár lefutott dolog, hogy Ausztria 12 harci gépet vásárol az olasz Leonardótól. Hivatalos bejelentés még nincs, de a lap úgy tudja, a szerződést a védelmi minisztérium és a gazdasági minisztérium is hamarosan aláírja.

Ausztria ezen nem spórol: ha megszorítás van is, Leonardo-harcigépekre futja Fotó: AFP

A Leonardo – Európa egyik legnagyobb hadiipari gyártója – állapotáról

azt kell tudni, hogy a részvényei elvesztették értékük több mint egytizedét az amerikai béketárgyalási bejelentés környékén, habár a hasonló üzletekben utazó német Rheinmetall még náluk is többet vesztett. Szerdán épp valamelyest visszaoldalaztak, talán mert a piacra kikerült a méretes osztrák hadibeszerzés híre.

Az osztrák költségvetés állapotáról:

nyugati szomszédunkban – amelynek gazdaságát, mint a miénket is, megütötte az energiaválság és a németek sínylődése – fájdalmas megszorítások folynak, a költségvetés hiánya ugyan nem nagyobb a magyarnál, a makacs államadósság azonban igen. Tőlünk eltérően nem NATO-tagok, az európaiak nyári vállalásában a védelmi költségvetés emeléséről tehát nem vettek részt. Eközben szintén friss hír és szintén a légierőt érinti, hogy szintén semleges gazdag szomszéduk meghökkentő lépéssel spórolna védelmi kiadásain.

Egyetlen hadibeszerzésről van szó, de pénzügyileg tetemes tételről: 1,1 milliárd, de lehet hogy 1,6 milliárd euróról (610 milliárd forintról), bár több mint 200 millió euró értékű beszállítói (offset) megállapodásokról is tárgyalnak.

Ausztria olasz harci gépeket vásárol, de az Eurofighterek maradnak

Az üzlet tárgya az M-346FA kétüléses kiképző és többfeladatú harci repülőgép. A déli gépek északi gépeket váltanak: Saab 105-öseit az osztrák hadsereg már 2020 végén kivonta a szolgálatból. Ezzel a beszerzéssel az Osztrák Haderő fenntartja "kétflottás" stratégiáját, bár a Eurofightereket is le kell cserélni 2030-ig – írja a lap. (Ausztriának 15 Eurofighter Typhoon típusú harci gépe van.)