Ausztriában élő magyar leplezte le a valóságot: így vernek át az osztrák álláshirdetések – "Bruttó 3000 euró? Hat nap munkával, orrvérzésig túlórákkal"

A síparadicsomok csillogó ígéretei mögött egyre több a kizsákmányolás, a jogsértés és a csalódott munkavállaló. Papíron bruttó háromezer euró, valójában orrvérzésig tartó túlórák és kiszolgáltatottság – sokak szerint ez az ausztriai szezonmunka sötét valósága.

Síparadicsomokban dolgozni sokak álma volt, mostanra viszont egyre többen ébrednek rá: a csillogó bérekért súlyos árat kell fizetni az ausztriai szezonmunka során / Fotó: NurPhoto via AFP

Igen, bruttó háromezer. Hat nap munka, orrvérzésig tartó túlórákkal. Én itt élek. Nagyon nem a jó irányba tartunk

– írta egy magyar kommentelő a Világgazdaság Facebook-oldalán, miután megjelent egy cikkünk az osztrák síparadicsomok munkaerőhiányáról és az emiatt kínált „brutálisan magas fizetésekről”.

A hozzászólás rövid, de tragikus képet festett a helyzetről: ezek a turisztikai munkahelyek sok esetben inkább a túlélésről szólnak, mint megélhetésről.

Réműálommá vált az ausztriai szezonmunka

Az osztrák vendéglátás és turizmus évek óta képtelen helyben betölteni a munkaerőhiányt, így évről évre tízezrével érkeznek a magyar, román és szlovák dolgozók a téli szezonra. A hivatalos ajánlatok jól hangzanak – bruttó 3000 euró, ingyenes szállás, ellátás, akár kedvezményes síbérlet –, de a valóság az ott dolgozó munkavállalók szerint egészen más képet mutat.

Sokan arról számolnak be, hogy a munkaidő gyakran 10-12 óra, heti hat napon át, a túlórákat pedig sok helyen nem fizetik ki külön. Előfordul, hogy a szállás, amit „ingyenesnek” hirdetnek, valójában a bérből kerül levonásra, vagy éppen a legszükségesebb körülményeket sem biztosítja. A szezon végén pedig, amikor csökken a forgalom, többeket idő előtt elküldenek – gyakran szóban, írásos felmondás nélkül.

Szándékosan a képzetlen és nyelvet nem beszélő munkaerőt keresik, mert vele bármit meg lehet csinálni

– írta ugyanaz a kommentelő. Ez nem egyedi panasz: az osztrák munkajogi tanácsadó szervezetek szerint az utóbbi években megugrott a külföldieket érintő munkaügyi perek száma. Gyakori a túlórák eltitkolása, a pihenőidők megszegése és a szezon végi indokolatlan elbocsátás.

A probléma gyökere mélyebb. Ezzel szemben néhány szakmában pont, hogy túlkínálat alakult ki: egyes állásokra 200-300 jelentkező is akad. Ebben a helyzetben azonban a munkáltatók válogathatnak, a „szerencsés" dolgozók pedig sokszor félnek panaszt tenni, nehogy feketelistára kerüljenek. A nyelvtudás hiánya pedig tovább növeli a kiszolgáltatottságot – egy panaszosnak sokszor egyszerűen nincs eszköze, hogy jogi úton érvényt szerezzen az igazának.