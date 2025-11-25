Deviza
A BYD végleg legyűrte a Teslát, a Volkswagen uralma megingathatatlan az európai autópiacon

Lassan tér csak magához az európai újautó-piac az utóbbi évek bódulatából, s úgy fest, 2025-öt végre növekedéssel zárhatja. A forgalomba helyezett új autók körében egyre markánsabb a kínai márkák térnyerése, a Volkswagen-csoport 27,6 százalékos piaci részesedését viszont senki és semmi nem veszélyezteti.
Kriván Bence
2025.11.25., 09:27

Sorozatban már a negyedik hónapja nő az új autók értékesítése az Európai Unióban, még ha a pandémiát megelőző aranykort jellemző két számjegyű dinamikától messze elmaradó mértékben fogynak a gépkocsik. Októberben 916 609 darab személygépkocsit helyeztek forgalomba, azaz 5,8 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. 

Volvo ACEA új autók piaca
A Volvo a vámvita egyik nagy vesztese, az új autók uniós piacán az idén eddig 15 százalékos visszaesést szenvedett / Fotó: AFP

Ezzel együtt is az első tíz hónap 8 974 026 darabos volumene csupán 1,4 százalékos bővülésről tanúskodik. Az Európai Személyautó-gyártók Szövetsége (ACEA) kedden publikált összesítése szerint. Az októberi számokat egyértelműen a legnagyobb, a teljes forgalom több mint egyötödéért felelős európai felvevőpiac, azaz a németeké húzta fel:

  • Németországban 7,8 százalékkal, 250 133 darabra,
  • Spanyolországban 15,9 százalékkal, 96 785 darabra,
  • Franciaországban 2,9 százalékkal, 139 514 darabra nőttek, míg
  • Olaszországban 0,5 százalékkal, 125 961 darabra csökkentek

az eladások a tavaly októberihez képest. Magyarország ezúttal a középmezőnyben végzett a 10 803 darabos forgalmával. Az összképhez tartozik, hogy az októberi forgalomra még mindig rányomta a bélyegét az Egyesült Államok és az EU közötti vámvita, melyet augusztusban sikerült ugyan lezárni azzal, hogy az Amerikába exportált uniós gyártású autókra 15 százalékra emelték a vámot, de az így megdráguló export miatt a gyártók nyakán maradt járművekre a közösség piacán kellett vevőt találni, ami egyre nehezebben megy. 

Kínai előretörés az új autók uniós piacán

Ráadásul számolni kell az egyre erősebb kínai konkurenciával, amely elsősorban a SAIC, valamint a Szegeden építkező BYD és a Chery révén egyre nagyobb szeletet hasít ki az európai eladásokból. A kontinens autóiparát emellett még a kínai-holland Nexperia csipgyártó körüli bonyodalmak, a beszállítói lánc felszakadozása is érzékenyen érintette. 

WDCC2025 in Shanghai
Az Európában az MG márkáról ismert SAIC nyakában már ott lohol a Szegeden gyárat építő BYD / Fotó: CFOTO via AFP

A kínai gyártók közül az uniós piacvezető, az MG brandjéről ismert SAIC részesedése már 2,1, a BYD-é 1,5 százalékos az EU-ban, azaz együtt már 3,6 százaléknál járnak. Ha a BYD növekedési dinamikája folytatódik – amire garantáltak az esélyek –, akkor hamarosan megelőzi a SAIC-ot a páros versenyükben. 

A BYD októberben 13 350 autót adott el az EU területén, az egy évvel korábbi mennyiség háromszorosát. 

Azaz az egy évvel ezelőtt véglegesített megemelt vámokkal sem tudták megtörni a kínaiak rohamát, még ha az szelídült is valamennyire, miközben a húzós, 43 százalékig terjedő büntetővámokkal sújtott kínai elektromosautó-importról a hangsúly áthelyeződött a sokkal kedvezőbb elbírálás alá eső hibridek és tölthető (plug in) hibridek irányába. 

Itt érdemes megjegyezni, hogy az elektromosautó-gyártók párbajában a BYD már nagyon elhúzott a Teslától, a helyi piac kiszolgálását alapvetően a németországi Grünheidében lévő Gigafactoryból kiszolgáló Tesla októberben 5 647 autót tudott csak eladni, feleannyit mint tavaly ilyenkor. Piaci részesedése eközben 1,3 százalékról 0,6 százalékosra olvadt.

A dízelek egyre inkább kiszorulnak a piacról

A villanyautók piaci részesedése az idén már 16,4 százalékosra nőtt, de a legkelendőbbek továbbra is a benzines-elektromos hibridek, melyek a teljes piac 34,6 százalékát uralják. A tölthető hibridek 9,1 százalékkal szerepelnek a statisztikában.

A benzin- és dízelüzemű autók forgalma eközben egyre látványosabban csökken. Októberrel bezárólag az idén benzinesből 18,3 százalékkal adtak el kevesebbet, a teljes mennyiség 2 459 151 új autó volt. Ennél is jobban 27,4 százalékkal zuhantak a dízelek eladásai, egészen pontosan 821 148 autó kelt ezzel az üzemanyagforrással. 

Volkswagen - Zwickau plant
A Volkswagen csoport uniós piaci részesedése 27,6 százalékra nőtt az idén / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A benzinesek és a dízelek együttes piaci részesedése a tavalyi első tíz hónapról kimutatott 46,3 százalékról 36,6 százalékosra zuhant. A négy nagy piac mindegyikén visszaestek az eladásaik, a legnagyobb mértékben Franciaországban, ahol a regisztrációk 32,3 százalékkal csökkentek, ezt követte Németország (-22,5 százalék), Olaszország (-16,9 százalék) és Spanyolország (-13,7 százalék).

Októberben a piacot uraló három nagy gyártó mindegyike növelni tudta eladásait, a Volkswagen 7,9 százalékkal 264,1 ezerre, a Stellantis 6,6 százalékkal 139,7 ezerre, míg a Renault kerek 10 százalékkal 103,4 ezer darabra. Idén csak a vezető- és stratégiaváltáson átesett Stellantis csoport van 4,7 százalékos mínuszban, ami az év utolsó két hónapjában már aligha dolgozható le.

