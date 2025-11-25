A BYD végleg legyűrte a Teslát, a Volkswagen uralma megingathatatlan az európai autópiacon

Sorozatban már a negyedik hónapja nő az új autók értékesítése az Európai Unióban, még ha a pandémiát megelőző aranykort jellemző két számjegyű dinamikától messze elmaradó mértékben fogynak a gépkocsik. Októberben 916 609 darab személygépkocsit helyeztek forgalomba, azaz 5,8 százalékkal többet az egy évvel korábbinál.

A Volvo a vámvita egyik nagy vesztese, az új autók uniós piacán az idén eddig 15 százalékos visszaesést szenvedett / Fotó: AFP

Ezzel együtt is az első tíz hónap 8 974 026 darabos volumene csupán 1,4 százalékos bővülésről tanúskodik. Az Európai Személyautó-gyártók Szövetsége (ACEA) kedden publikált összesítése szerint. Az októberi számokat egyértelműen a legnagyobb, a teljes forgalom több mint egyötödéért felelős európai felvevőpiac, azaz a németeké húzta fel:

Németországban 7,8 százalékkal, 250 133 darabra,

Spanyolországban 15,9 százalékkal, 96 785 darabra,

Franciaországban 2,9 százalékkal, 139 514 darabra nőttek, míg

Olaszországban 0,5 százalékkal, 125 961 darabra csökkentek

az eladások a tavaly októberihez képest. Magyarország ezúttal a középmezőnyben végzett a 10 803 darabos forgalmával. Az összképhez tartozik, hogy az októberi forgalomra még mindig rányomta a bélyegét az Egyesült Államok és az EU közötti vámvita, melyet augusztusban sikerült ugyan lezárni azzal, hogy az Amerikába exportált uniós gyártású autókra 15 százalékra emelték a vámot, de az így megdráguló export miatt a gyártók nyakán maradt járművekre a közösség piacán kellett vevőt találni, ami egyre nehezebben megy.

Kínai előretörés az új autók uniós piacán

Ráadásul számolni kell az egyre erősebb kínai konkurenciával, amely elsősorban a SAIC, valamint a Szegeden építkező BYD és a Chery révén egyre nagyobb szeletet hasít ki az európai eladásokból. A kontinens autóiparát emellett még a kínai-holland Nexperia csipgyártó körüli bonyodalmak, a beszállítói lánc felszakadozása is érzékenyen érintette.

Az Európában az MG márkáról ismert SAIC nyakában már ott lohol a Szegeden gyárat építő BYD / Fotó: CFOTO via AFP

A kínai gyártók közül az uniós piacvezető, az MG brandjéről ismert SAIC részesedése már 2,1, a BYD-é 1,5 százalékos az EU-ban, azaz együtt már 3,6 százaléknál járnak. Ha a BYD növekedési dinamikája folytatódik – amire garantáltak az esélyek –, akkor hamarosan megelőzi a SAIC-ot a páros versenyükben.

A BYD októberben 13 350 autót adott el az EU területén, az egy évvel korábbi mennyiség háromszorosát.

Azaz az egy évvel ezelőtt véglegesített megemelt vámokkal sem tudták megtörni a kínaiak rohamát, még ha az szelídült is valamennyire, miközben a húzós, 43 százalékig terjedő büntetővámokkal sújtott kínai elektromosautó-importról a hangsúly áthelyeződött a sokkal kedvezőbb elbírálás alá eső hibridek és tölthető (plug in) hibridek irányába.