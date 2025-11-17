Deviza
Barcelona
átadás
stadion
Camp Nou
labdarúgás

Még kész sincs, de megnyitják a világ egyik legnagyobb stadionját: büszke lehet rá Európa, csak az a baj, hogy félig üres lesz – videó

Nem bírtak tovább várni vele. Tétmérkőzést itt legutóbb 2023-ban tartottak, most visszaadják a szurkolóknak a Barcelona stadionját. Csakhogy az építkezés még javában tart.
Hecker Flórián
2025.11.17., 18:21
Fotó: FC Barcelona

Szombaton vív újra tétmérkőzést az FC Barcelona labdarúgócsapata csaknem két és fél év után a felújított Camp Nou Stadionban – írta az MTI. A világ egyik legnagyobb stadionjának felújításáról a Világgazdaság is rendszeresen beszámol.

Barcelona
Barcelona: még kész sincs, de megnyitják a világ egyik legnagyobb stadionját / Fotó: Marc Graupera / FC Barcelona

Szűk két hete arról számoltunk be, hogy még mindig nem hivatalos mérkőzésen ugyan, de hosszú hónapok után végre kinyitott a szurkolók előtt felújított-átépített stadionját az FC Barcelona futballcsapata. Lamine Yamal és társai nyílt edzéssel avatták fel a Camp Nou-t, amelynek lelátójára 21 795 szurkolót engedtek be. A média részéről is nagy volt az érdeklődés: különböző médiumoktól 200 újságíró regisztrált a világ több országából.

Barcelona: még kész sincs, de megnyitják a legendás stadiont

Ezúttal viszont immáron ténylegesen átadják az új stadiont: a katalánok az Athletic Bilbao elleni bajnokin veszik ismét birtokba a legendás arénát, hivatalos szponzori elnevezéssel

a Spotify Camp Nout.

Csakhogy a maximális nézőszám egyelőre 45 401 lesz, mivel a munkálatok még nem fejeződtek be. De nem lehetett tovább várni, hiszen a legutóbbi tétmeccset 2023. május 28-án tartották stadionban a Mallorca ellen, mielőtt aztn felújítás miatt bezárták. Azóta a Barca a Montjuicen található Olimpiai Stadionban vívta hazai találkozóit.

A klub most kérvényezte az európai szövetségnél, hogy a felújított arénában vívhassa a jövő héten esedékes Bajnokok Ligája-mérkőzését az Eintracht Frankfurt ellen, válasz viszont még nem érkezett meg az UEFA-tól.

A felfokozott várakozást mindenesetre jól mutatja, hogy tíz napja a Barcelona mind a 23 ezer jegyet eladta az ominózus nyílt edzésre a klubtagoknak öt, a többi szurkolónak tíz eurós áron. A nézők a beszámolók szerint szinte meccshangulatban fogadták a futballistákat.

A csapatnak 1957 óta otthonául szolgáló Camp Nou teljes körű felújítása révén a nézőtéri kapacitás fokozatosan nő, és a stadion végül mintegy 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas. Ezzel pedig – a nyilvánosan elérhető összesítések szerint – a világ 3-4. legnagyobb stadionjának mondhatja majd magát.

