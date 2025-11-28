Végképp fellázadtak a belgák Ursula von der Leyen ellen, se pénz, se béke, ezt akarod?

A lehetséges ukrajnai béke veszélyeztetésének nevezte a belga miniszterelnök pénteken annak az európai uniós elképzelésnek a gyors véglegesítését, amelynek értelmében Ukrajna finanszírozására használnák fel a befagyasztott orosz állami pénzeszközöket.

A belga kormányfő szerint a jóvátételi hitel elhamarkodott bevezetése akár meg is akadályozhatná egy lehetséges békemegállapodás létrejöttét / Fotó: Anadolu via AFP

Bart De Wever a The Financial Times című brit üzleti napilap beszámolója szerint levelet írt az Európai Bizottság elnökének, és ebben ismertette kifogásait az uniós tervvel szemben, amely mintegy 140 milliárd euró értékben javasol „jóvátételi hitelt” Ukrajnának.

A javasolt jóvátételi hitelprogram elhamarkodott folytatása járulékos kárként azt eredményezné, hogy mi, az Európai Unió, gyakorlatilag megakadályozzuk egy esetleges békemegállapodás létrejöttét

– fogalmazott De Wever.

A Financial Times által idézett levélben a belga politikus azt javasolja, hogy az EU – hitelfelvételi erejét felhasználva – biztosítson 45 milliárd euró támogatást Ukrajnának a közös költségvetés keretében, amely fedezné az ország 2026-os pénzügyi szükségleteit. Ez olcsóbb lenne, mint más lehetőségek, különösen a jóvátételi hitel, ha „minden kockázatot figyelembe veszünk” – tette hozzá.

De Wever alapvetően hibásnak nevezte a javasolt hitelprogramot, mivel állítása szerint egyetlen háborúban sem használtak fel immobilizált vagyoni eszközöket eddig.

Az ilyen pénzeszközök felhasználása mindig is a háború utáni rendezés során hozott döntések tárgyát képezték, általában a vesztes fél által fizetendő háborús jóvátétel keretében – tette hozzá levelében a belga kormányfő.

Az EU mintegy 210 milliárd euró értékben fagyasztott be orosz állami vagyont az ukrajnai invázió kezdete óta. Ebből 185 milliárd eurót belga, a maradék összeget főként francia és luxemburgi bankszámlákon tárolják. Az Ursula von der Leyen által előterjesztett terv értelmében a befagyasztott orosz jegybanki vagyon egy részét adnák Ukrajnának kölcsön formájában, hogy Kijev védelmi és költségvetési szükségletekre használja fel.

EU-csúcs: nyugat-európai tagország fúrta meg Brüsszel tervét, Orbán Viktor és Fico kérhet egy kávét – nem kapja meg Ukrajna az orosz vagyont

Az Európai Unió vezetői az októberi csúcson kiizzadtak magukból egy dokumentumot, hogyan lehetne az orosz–ukrán háború elején befagyasztott orosz vagyonokat Ukrajna javára felhasználni. Bár a konkrét összegekről, sem más lényeges kérdésről nem született döntés, az elméleti keret valamennyire kirajzolódott. A terv azonban számos jogi, politikai és gazdasági kockázattal járat, és a végrehajtásához az EU-nak még számos akadályt kell elhárítania.

Belgium komoly fenntartásokat fogalmazott meg: fő aggodalmuk, hogy ha a jóvátétel elmarad, őket terhelné a kölcsön visszafizetésének anyagi terhe.

Emellett attól félnek, hogy az Eurocleart orosz perek áraszthatják el. Ennek ellenére az EU tagállamainak többsége hajlandó garanciákat vállalni a kockázat megosztására. Az uniós hivatalnokok szerint csekély esély van az Euroclear elleni orosz pereskedésre.