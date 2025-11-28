Oroszország megkapta a genfi tárgyalásokon elfogadott, az ukrajnai háborúval kapcsolatos frissített béketerv főbb pontjait, és a jövő héten tervezi megvitatni azokat – közölte Dmitrij Peskov, a Kreml szóvivője az Interfax hírügynökséggel. Kiderült azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a jövő héten Moszkvában találkozik Steven Witkoff amerikai különmegbízottal, e célból – írja a Bloomberg.

Orbán Viktort az amerikai különmegbízott követi Moszkvában, irány a békekötés Fotó: Anadolu via AFP

Vlagyimir Putyin elnök csütörtökön kijelentette , hogy nyitott lehet az ukrajnai háború lezárására irányuló új amerikai terv egyes elemeire, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az orosz erők folytatják az előrenyomulást a Donbász régióban, ha Kijev nem hajlandó elfogadni a tűzszünetre vonatkozó feltételeit. „Az ukrán erőknek el kell hagyniuk a jelenleg megszállt területeket, és akkor a harcok leállnak. Ha nem teszik meg, katonai eszközökkel fogjuk ezt elérni” – mondta Putyin az újságíróknak egy kirgizisztáni sajtótájékoztatón, a Moscow Times szerint.

Putyin: Nevetséges, hogy megtámadnánk Európát, de ha kell, ezt le is írjuk

Bár Putyin nem közölte, hogy támogatja-e a béketerv összes rendelkezését, azt mondta, hogy „általánosságban egyetértünk abban, hogy ez alapul szolgálhat a jövőbeli megállapodásokhoz”, ami arra utalt, hogy egyes elemek összhangban vannak Moszkva elképzeléseivel. Az elnök mégis bírálta a keretrendszer egyes részeit, mivel azok nem rendelkeznek komoly jogi hangvétellel, és egy olyan záradékra hivatkozott, amely előírná Oroszország számára az Európa és Ukrajna felé irányuló megnemtámadási politikájának kodifikálását. „Egy dolog általánosságban azt állítani, hogy Oroszország nem tervezi Európa megtámadását. Számunkra ez nevetségesen hangzik, mivel soha nem terveztük” – mondta. „De ha tőlünk akarják hallani, rendben, írásba foglalhatjuk. Nincs probléma.”

Putyin megismételte: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már nem legitim vezető, azzal érvelve, hogy Ukrajna elnökválasztásának hadiállapot miatti elhalasztása „jogilag lehetetlenné” teszi a vele való megállapodás aláírását. „Megállapodást akarunk aláírni Ukrajnával, de ez gyakorlatilag lehetetlen, jogilag lehetetlen” – mondta. „Azt szeretnénk, hogy a döntést nemzetközi szinten is elismerjék.”