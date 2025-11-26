Szerbia lépett, átveszi az irányítást a NIS felett – most dől el minden, felajánlást tesznek Orbán Viktornak

Januárban az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonkezelési hivatala (OFAC) szankciókat vezetett be az orosz olajszektorra, beleértve a NIS-t is, amelynek többségi tulajdonosai az orosz Gazprom Nyefty és Gazprom vállalat – idézi fel az epravda.

Belgrád átveszi az irányítást a NIS felett / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok többször is engedményeket tett a NIS-nek, mielőtt a szankciók végül októberben hatályba léptek volna.

Ana Brnabic, Aleksandar Vucic elnök közeli szövetségese kedden, november 25-én este kijelentette, hogy a parlament szerda délután, november 26-án vagy csütörtökön, november 27-én kezdi meg a kormányzó SNS párt által készített költségvetési törvény módosításainak megvitatását.

Az egyik benyújtandó módosítás olyan körülményeket fog tartalmazni, amelyek fennállása esetén valamikor átvehetjük az irányítást a NIS felett

– mondta Brnabic az Euronewsnak.

Vucic kedden kijelentette, hogy a NIS olajfinomítója négy napon belül bezár, ha az Egyesült Államok nem oldja fel a szankciókat, veszélyeztetve ezzel az üzemanyag-ellátást a tél beköszönte előtt.

Orbán Viktor segítségét kéri Szerbia

Kritikus napok várnak a szerb államra, Aleksandar Vucic kedd délben rendkívüli sajtótájékoztatón vázolta fel, hogy mi vár az országra, ha ténylegesen életbe lépnek a szankciók. Ezek között említette az üzemanyagok drágulását, és nem zárta ki, hogy a szerb pénzügyi rendszert is magával ránthatja az eredetileg Oroszországnak szánt amerikai lépés.

Szerbiának a mai és a holnapi nap áll rendelkezésére, hogy az amerikai OFAC-tól megszerezze a NIS további működéséhez szükséges engedélyt, különben napokon belül leállhat a pancsovai finomító

– jelentette be rendkívüli sajtótájékoztató keretében Aleksandar Vucic.

A szerb államfő szerint, ha nem adják meg az engedélyt, a pancsovai kőolaj-finomító leáll, és ez komoly problémákkal és súlyos következményekkel járna az ország működésére nézve.

A szakértők szerint az újraindítás körülbelül 14 napot vesz igénybe, de reálisan nézve 20-ra vagy többre számíthatnak. Arra is kitért, milyen következményekkel járhat, ha nem kapják meg a licencet. Ebben az esetben drágulhat az üzemanyag. Hozzátette, 50 ezer tonna dízel hiányzik majd, az államnak jelenleg 184 ezer tonna tartaléka van.

Az államfő arról is beszélt, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is találkozik szerdán.

„Felajánlom Szerbia részvételét a Paks II.-ben és más olyan energiaprojektekben, amelyek biztonságot nyújthatnak számunkra” – mondta, hozzátéve, korábban felajánlotta, hogy a görög Alekszandrúpoli LNG-terminál és -raktár tulajdonjogában részt venne Szerbia.