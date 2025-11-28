Brüsszel ajtaját veri Merz, ez így nem mehet tovább, tönkreteszik a német autóipart
Friedrich Merz német kancellár levelet küldött Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, hogy állítsa le az EU a belső égésű motorok tervezett, 2035-re szóló betiltását. Merz szerint ugyanis a szigorú szabályozás veszélyezteti az innovációt és a munkahelyeket, miközben a klímacélok teljesítése is technológianeutralitással biztosítható.
Merz levelében hangsúlyozta, hogy a szabályozásnak a teljes autópark kibocsátásait kell figyelembe vennie, nem csak az új járművekét.
Fontos, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése rugalmas, reális és technológianeutrális legyen, hogy az EU klímacéljait teljesíteni tudjuk anélkül, hogy az innovációt és az ipari értékteremtést veszélyeztetnénk
– idézte a Bloomberg a német kancellárt.
Merz szerint a meglévő járműpark kibocsátáscsökkentése is fontos, ezért a szintetikus és fejlett bioüzemanyagok arányát növelni kell, miközben a hagyományos bioüzemanyagoknak is marad szerepük.
A német gazdaság túlélése múlhat a belső égésű motorokon
A német autóipar, élén a Volkswagennel, nehéz időket él át: a kínai verseny erősödése, az amerikai kereskedelmi feszültségek és a gyengülő európai kereslet több tízezer munkahely megszűnéséhez vezetett az ágazatban.
A CDU vezetője ezzel a lépéssel próbál megfelelni kampányígéretének: élénkíteni a német gazdaságot, középpontba helyezve az ország hagyományos húzóágazatát, az autóipart. Brüsszel előtt most az a kérdés, hogy a klímavédelmi célok és a gazdasági stabilitás között milyen kompromisszum születhet meg.
