Az OTP sikertelen terjeszkedése után Csányiék újabb üzletét hiúsíthatják meg a románok: ezúttal a Bonafarm került a középpontba

Miután az OTP Bank kivonult Romániából, mert nem kapott engedélyt arra, hogy további felvásárlással megfelelő méretűre növelje a romániai bankját, egy másik Csányi Sándorhoz köthető cég terjeszkedésének is gátat szabhatnak a román hatóságok a helyi lapok beszámolói szerint.

A Bonafarm romániai üzletét nemzetbiztonsági alapon vétózhatják meg / Fotó: Bogdan Vacarciuc / Shutterstock (illusztráció)

Elképesztő összeget fizetne a Bonafarm, de a románok megtorpedózhatják a tranzakciót

Mint arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, az OTP elnökéhez köthető Bonafarm még a nyáron tett a piaci hírek szerint 76 millió dolláros (több mint 25 milliárd forint) ajánlatot a holland FrieslandCampina tulajdonában álló Napolact tejipari márkára és annak két gyárára Temesváron és Kolozsváron.

Azonban az ügy nem halad, mivel a román versenyhatóság mellett nemzetbiztonsági okokból is vizsgálják az illetékesek,

miután a Sole Mizo márkával a magyar cég már jelen van a román piacon. A román lapok emlékeztetnek, hogy nem lenne példa nélküli egy ilyen szabályozói közbelépés, hiszen nemrég például a magyar állam sem engedélyezte az Alföldi Tej külföldi kézbe adását, mondván, az veszélybe sodorhatja a magyar családok élelmiszer-ellátásnak biztonságát.

Az állam venné meg az Alföldi Tejet – a kormány megakadályozta a külföldi felvásárlást A Nemzetgazdasági Minisztérium megtiltotta, hogy egy külföldi befektető megvásárolja az Alföldi Tej Kft.-t, mondván, az ügylet veszélyeztette volna a hazai élelmiszer-ellátás biztonságát. A tejipari vállalat most felajánlotta üzletrészeit a magyar államnak, megkezdődtek az egyeztetések a felvásárlásról.

Most a külföldi működőtőke-befektetéseket felügyelő román hatóság, a CEISD is hasonló alapon akadályozná meg, hogy Csányi Sándor cége bővüljön Romániában. A Ziarul Financiar írása szerint a Bonafarm terjeszkedését a CEISD nemzetbiztonsági alapon vizsgálja. Fontos különbség azonban, hogy a Napolact már most is külföldi tulajdonban van, míg az Alföldi Tejet magyar tulajdonosoktól vette volna át a görög Hellenic Dairies.

A FrieslandCampina tavaly Romániában 588 millió lej (több mint 44 milliárd forint) forgalom mellett 29 millió lej (közel 2,2 milliárd forint) veszteséget halmozott fel.

Mindez nem sokkal egy évvel követi azt, hogy az OTP kivonult Romániából, miután a magyar bank romániai leányvállalatának terjeszkedését a román jegybank vétója megakadályozta, így az OTP nem tudta elérni azt a piaci súlyt, amelyet külföldi terjeszkedései során elengedhetetlennek tekint. A pénzintézet ezért inkább a román bank értékesítése mellett döntött.