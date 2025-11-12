A britek forródrótot akarnak Putyinnal — Ursula von der Leyen dühöng: 6 milliárd euró eshet ki a kasszából

Európában aggodalmat keltettek a brit miniszterelnök-helyettes, Keir Starmer nemzetbiztonsági tanácsadója, Jonathan Powell kísérletei, hogy titkos kommunikációs csatornát létesítsen Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – számolt be a Financial Times.

A brit miniszterelnök, Keir Stramer új stratégiája az EU felé fordulás / Fotó: Ben Stansall / AFP

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke először elhalasztotta találkozóját Brazíliában Keir Stramer brit miniszterelnökkel. A politikusok állítólag azt szerették volna megbeszélni, hogy London milyen módon vesz részt az Európai Unió védelmi programjaiban.

A brit vezető azért kérte a találkozót, hogy panaszt tegyen az EU azon követelése miatt, hogy az Egyesült Királyság fizessen be 6,5 milliárd eurót

– közölte a Financial Times.

Az Európai Bizottság azonban azt állította, hogy a találkozó csak az ütemtervek eltérése miatt nem jött létre. A Financial Times szerint Von der Leyen döntése, hogy ne találkozzon Starmerrel, Brüsszel növekvő óvatosságát jelezheti a volt EU-taggal szemben.

Ez lehet a brit miniszterelnök bizalmatlanságának jele is?

Az Európai Bizottság védelmi javaslata nem győzi meg Londont az EuNews hírei szerint: a Downing Street eltúlzottnak tartja a brit vállalatok SAFE-programban való részvételére vonatkozó 6,75 milliárd eurós kvótát. A többi tagállammal folytatott tárgyalások azonban továbbra is folynak. A brit sajtó szerint a kormányuk határozottan reagált annak érdekében, hogy ők is hozzáférést kapjanak a SAFE-mechanizmushoz, amelynek célja a 27 tagállam újrafegyverkezésének támogatása.

Folyamatos tárgyalások és ingadozások

Az ügy részletei még nem teljesen tisztázottak, mivel a tárgyalások még folynak, azonban szárnyra kapott a hír arról, hogy a Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök vezette kormány „tiszteletlenül” elutasította Brüsszel kérését, hogy 5,94 milliárd font (6,75 milliárd euró) „részesedést” fizessen be a kontinens újrafegyverkezési alapjába.

Néhány szövetséges aggodalmát fejezte ki Powell kapcsolattartása miatt, mielőtt Oroszországra szankciók és egyéb intézkedések révén fokozott nyomást gyakorolnának

– írja a lap, hivatkozva egy névtelenséget kérő európai tisztviselő szavaira.

Egyre gyanúsabb Von der Leyen viselkedése – nem néz a szemébe azoknak a vezetőknek, akiktől hatalmas összeget követel Európa védelmére

Szerinte Európában attól is tartottak, hogy Donald Trump amerikai elnök kormánya bosszankodhat Powell azon kísérlete miatt, hogy

külön kommunikációs csatornát nyisson az Egyesült Államok ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló erőfeszítésein kívül.

Korábban a Financial Times beszámolt a brit hatóságok kísérletéről is, hogy titkos kommunikációs csatornát hozzanak létre Moszkvával. A lap szerint London szándékát az a félelem motiválta, hogy a Trump-adminisztráció sértheti Nagy-Britannia érdekeit az ukrán kérdésben.