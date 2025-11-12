Didier Reynders neve az elmúlt években egybeforrt az Európai Bizottság jogállamisági jelentéseivel. A belga liberális politikus 2019 és 2024 között az uniós testület igazságügyi biztosa volt, és ebben a minőségében ő felügyelte azokat a vizsgálatokat, amelyek Magyarországot rendszeresen bírálat tárgyává tették Brüsszelből. Most azonban éppen ő az, akit a belgiumi hatóságok pénzmosás és korrupció gyanújával vizsgálnak.

Egyre kellemetlenebb a brüsszeli elitnek a korrupciós botrány / Fotó: AFP

A vádak szerint Reynders és környezete éveken keresztül több százezer eurót mozgatott meg gyanús körülmények között, a befizetések forrását pedig különböző trükkökkel – például lottónyereményekre hivatkozva – próbálta legálisnak feltüntetni. A belga pénzügyi nyomozó hatóság már tavaly decemberben házkutatást tartott a volt biztos brüsszeli és liege-i ingatlanjaiban, az ügyészség pedig idén november elején hivatalosan is vádat emelt ellene.

Egyre kellemetlenebb az ügy a brüsszeli elitnek

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a botrány az Európai Bizottságban is komoly feszültséget keltett, hiszen Reynders személye eddig a korrupcióellenes fellépés szimbólumának számított. Az ügy jelenleg az előkészítő szakaszban van, de máris politikai következményekkel járhat. Több uniós forrás szerint a bizottságban attól tartanak, hogy a történtek tovább gyengítik az intézmény hitelességét a jogállamisági kérdésekben.

A belga ügyészség szerint a vádlottak közel egy évtizeden át használtak fel különböző bankszámlákat és készpénzcsatornákat, hogy eltüntessék a pénzek eredetét. A hatóságok azt vizsgálják, hogy az összegek milyen kormányzati vagy üzleti kapcsolatokból származhattak.

A vádak központi elemei:

több mint 700 ezer euró készpénzbefizetés,

nem igazolt pénzmozgások családi és üzleti számlák között

és lottószelvényekkel igazolt pénzmosási kísérletek.

Reynders mindent tagad, ügyvédjei szerint minden bevétel legális, és az eljárás politikailag motivált. A belga sajtó ugyanakkor arról ír, hogy a vádirat részletes banki adatokat és tranzakciós bizonylatokat tartalmaz, így a vád erős alapokon nyugszik.