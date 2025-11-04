Guillotine vár a brüsszeli vízfejre? Vége lehet az élethosszig tartó zsíros kis állásoknak, havi 10 millió forintért

Catherine Day évtizedeket töltött az Európai Bizottságnál. Ennyi kellett hozzá, hogy valaki rájöjjön: ez talán nem jó, illetve hogy újabb megbízást kapjon vezető tanácsadóként, a 32 ezer fős intézmény átfogó felülvizsgálatával megbízva. Közben kibukott az is, mi most az Európai Bizottság: jogászok és közgazdászok jól fizetett tömkelege nyugdíjazásukig alkalmazva egy olyan világban, amely a technológiai fejlődésről és a dinamikus változásról szól. A brüsszeli bürokrácia vége következik? Ne siessük el.

A brüsszeli bürokrácia vége? Ursula von der Leyen második elnöki ciklusának lejárta előtt biztosan nem / Fotó: NurPhoto via AFP

A tanácsadó most az sürgeti: a bizottság gyorsítsa fel toborzási folyamatait, és mozduljon el a technológiai tehetségek alkalmazása irányába. Ez még mindig nem ugyanaz, mint amikor Donald Trump amerikai elnök Elon Muskot alkalmazta adminisztrációjában, mindenesetre valakinek feltűnt a brüsszeli vízfej, és a véleménye nyomán akár változás történhet abban, amit kívülről már eddig is sokan furcsálltak.

Határozottan meg kell vizsgálnunk, hogyan növelhetjük a megfelelő emberek felvételének sebességét, de emellett különböző tehetségeket is kell toboroznunk, és talán nem életfogytig tartó foglalkoztatásra

– idézte Catherine Dayt az Euractive.

Ha valakinek, Daynek erről személyes tapasztalatai vannak, hiszen ő maga csaknem négy évtizedet töltött el a bizottságnál 1979 és 2018 között. (Az Európai Bizottság mai formájában 1967 közepén állt fel.)

Ez ma az Európai Bizottság: jogászok és közgazdászok 40 fölött, életfogytig

Day Paul Adamson Encompass Europe című podcastjében javasolta hétfőn: az EU végrehajtó testületének több technológiai szakértőt és mérnököt kellene felvennie. Arra az időszakra emlékezett, amikor a bizottság 2005 és 2015 között jellemzően jogászokat és közgazdászokat vett fel, mikor ő volt a főtitkár. (A főtitkár az Európai Bizottság adminisztratív vezetője, a legmagasabb rangú köztisztviselő a biztosok és az elnök mellett.)

A legtöbb pozíció az Európai Bizottságban állandó státusz, ami lehetővé teszi, hogy a tisztviselők a 66 éves nyugdíjkorhatárig maradjanak. Az idei januári adatok azt mutatták: a bizottság alkalmazottainak mindössze egyötöde volt 40 évnél fiatalabb.