Amit Magyarország elkerült: Bulgária rettegve készül a szankciókra, alig van üzemanyag-tartaléka

Bulgária egyetlen hónapra elegendő benzintartalékkal rendelkezik tíz nappal azelőtt, hogy életbe lépnek az orosz Lukoillal szembeni amerikai szankciók. A cégé az ország legnagyobb olajfinomítója, és birtokolja a legtöbb tároló- és csővezeték-infrastruktúrát is.

A burgaszi finomító kulcsfontosságú Bulgária üzemanyag-ellátása szempontjából / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök a múlt hónapban jelentette be a büntetőintézkedéseket a két legnagyobb orosz olajvállalat, a Lukoil és a Rosznyefty ellen, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítse Vlagyimir Putyint, és lezárja az ukrajnai háborút. A szankciók része, hogy a két vállalatnak el kell adnia külföldi érdekeltségeit, amelyek egyike a burgaszi finomító.

Eredetileg úgy tűnt, hogy a Lukoil megtalálta a tökéletes vevőt külföldi érdekeltségeire, a Guvnor azonban visszalépett az üzlettől. A Lukoil így kénytelen lehet részletekben, egyesével eladogatni az eszközeit – valószínűleg jelentős árengedménnyel.

Külföldön van Bulgária tartalékának nagy része

A bolgár kormány arra készül, hogy átvegye az irányítást az ország ellátása szempontjából kritikus fontosságú burgaszi finomító felett, az ehhez szükséges jogszabály-módosítást már el is fogadta a parlament.

A gyors intézkedéseket az indokolja, hogy kevés üzemanyag-tartalékkal rendelkezik az ország.

Az illetékes állami ügynökség elnöke, Asszen Aszenov kedden azt nyilatkozta, hogy

35 napra elegendő benzin

és több mint 50 napra elegendő dízel

áll rendelkezésre.

Ez riasztónak tűnik, de energiaelemzők szerint az országnak több kőolaj- és olajtermékkészlete van Bulgárián kívül, azokat azonban haza kell hoznia, mielőtt a Lukoil csővezeték-hálózata szankciók hatálya alá kerül.

Egy hónapra elég benzin maradt / Fotó: AFP

„A kész üzemanyagok 50 százaléka az Európai Unió más tagországaiban van, ahogy a kőolaj egy része is, ami azt jelenti, hogy a kormánynak minél hamarabb aktiválnia kell ezeket a szerződéseket” – mondta a Reutersnek Martin Vladimirov, a szófiai Demokráciakutató Központ energia- és éghajlatprogramjának igazgatója.

Sokasodnak a Lukoil gondjai

Bulgária, amely 2026. január 1-jén bevezeti az eurót, a szankciók bejelentése óta lépéseket tett az ellátás biztosítása érdekében.

Ideiglenesen betiltotta egyes üzemanyagok, főként a dízel és a repülőgép-üzemanyag exportját az EU tagállamaiba.

A héten a bolgár hatóságok ellenőrzéseket végeztek, és biztonsági intézkedéseket hajtottak végre a burgaszi finomítóban, amit a hatóságok a kritikus infrastruktúra megóvását szolgáló intézkedésként jellemeztek.