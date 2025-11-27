Deviza
Rossz hírt közölt a Szegeden gyárat építő BYD: csúszik az új szuperautó, amire mindenki várt – videón a Dynasty-D

Akkora a verseny Kínában, hogy még tovább kell csiszolni a szuperautón a siker érdekében. A BYD pedig a Dynasty márkája csúcsának szánja a Sanghaji Autókiállításon bemutatott SUV-ot.
K. B. G.
2025.11.27., 05:50

Elhalasztja a BYD-hoz tartozó Dynasty Network a márka csúcskategóriás SUV-jának piacra dobását, miután Kínában öldöklő versenyt vívnak egymással az autógyártók, így a márka úgy vélte, hogy a Dynasty-D kódnevet viselő járművön még végre kell hajtani az utolsó simításokat. A mintegy 5,2 méter hosszú, 6 és 7 üléses változatban is piacra kerülő SUV csak a következő év második negyedévében érkezik.

A BYD Dynasty-D a Sanghaji Autókiállításon / Fotó: AFP

Óriási verseny vár a BYD szuperautójára

A Dynasty zászlóshajójának szánt autó a legnagyobb is lesz a márka kínálatában, így a családokat és az üzleti utazókat veszi majd célba. A SUV részleteit a Sanghaji Autókiállításon már láthatták az érdeklődők, ám az eredeti tervekkel ellentétben idén még nem lesz kapható – derül ki a Car News China írásából.

Az autó szemben a BYD számos modelljével, nem tisztán elektromos lesz, hanem hibrid, 

de így is képes lesz 200 kilométer megtételére tisztán elektromos üzemmódban, és megkapja a BYD God's Eye B vezetéstámogató rendszerét is, lidarral és 12 kamerával, valamint az Nvidia Orin-X platformjával. Az autóhoz drón is tartozik majd, ám nem lesz könnyű dolga, miután az elmúlt időszakban számos másik SUV is megjelent a kínai piacon, mint az IM LS9, a Lynk & Co 900 vagy a Nio ES8.

Magyarországon is versenytársat kaphat a BYD

A Szegeden gyárat építő BYD mellé hamarosan a Great Wall Motor is csatlakozhat, mint Magyarországon gyárral rendelkező kínai autógyártó, hiszen a hírek szerint a kínai vállalat épp helyszínt keres európai gyára számára. Október elején pedig Lázár János építési és közlekedési miniszter arról számolt be Siklóson, hogy Pécsre érkezhet egy nagy autóipari beruházás.

  • A tárcavezető szerint egy nagy autóipari vállalattal folynak a tárgyalások Pécs érdekében, ám ezek a tárgyalások titkosak, hiszen a konkurenciaharc is óriási, de a beruházás érdekében 600 hektárnyi ipari parkot készítenek elő. 
  • Hozzátette, hogy az M6-os és az M60-as mindenképpen feltétele a fejlesztésnek. 
  • Ugyanis, mint mondta, Szegeden azt látja, hogy a BYD-nál 10 ezer ember fog dolgozni, 
  • Debrecenben a két ipari parkban 20 ezer új munkahelyet teremtettek, 
  • ezért egy hasonló pécsi fejlesztés is felszívhatja a vármegye lakosságát.

Az esetleges pécsi autóipari beruházásról korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is beszélt korábban. A belföldi piac őrült versenye elől egyre több kínai autógyártó menekülne külföldre, ám ehhez helyi gyártási kapacitásra van szükség, miután nő a kínai dömping ellen védővámokkal és más kereskedelmi korlátokkal fellépő országok száma.

