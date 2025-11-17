Nagy bejelentést tett a Szegeden gyárat építő BYD: ez a magyar autópiacot is megrengetheti

Újabb ambiciózus célokat jelentett be a Szegeden gyárat építő BYD. A legnagyobb kínai autógyártó a tervei szerint jövő év végéig megduplázza európai értékesítési hálózatát. Maria Grazia Davino, a BYD európai regionális ügyvezető igazgatója hétfőn egy frankfurti sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a vállalat 2025 végére ezer értékesítési ponttal lesz jelen Európában, és ezt a számot 2026 végére a duplájára növeli – írja a Reuters.

2026 végére megduplázná európai értékesítési hálózatát a BYD / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„A sikeres versenytársakhoz hasonlóan nekünk is közel kell lennünk az európai ügyfelekhez, és meg kell nyernünk a bizalmukat” – emelte ki Davino, aki a BYD német nyelvterületeken, Kelet-Európában és Skandináviában folytatott üzleti tevékenységéért felelős.

Hozzátette, hogy a BYD hosszú távú lokalizációs stratégiát dolgozott ki az európai piacra vonatkozóan. A kínai gyártó az öreg kontinensen immár 29 országban van jelen. Davino a sajtótájékoztatón megemlítette a BYD hamarosan megnyíló magyarországi autógyárát, amely az első lesz Európában. Ezenkívül a BYD egy második gyárat tervez Törökországban, és fontolgatja egy harmadik európai gyártási helyszín létrehozását is, erre a jelenlegi hírek szerint Spanyolország a legesélyesebb jelöltje.

A kínai gyártó optimizmusa nem alaptalan. A BYD európai eladásai több háromszorosára nőttek 2025 első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához képest, ez 80 807 járművet jelent. Ebben szerepet játszott az is, hogy az autógyártó megkezdte a plug-in hibridek és a teljesen elektromos autók értékesítését.

Hatalmasat hasított a BYD legnagyobb riválisa: ezzel lepte meg a piacot a Geely autógyár

A Geely Automobile Holdings Ltd., Kína egyik vezető autógyártója, profitjának és árbevételének erős növekedéséről számolt be a harmadik negyedév alapján hétfőn. Az adózott eredmény 59 százalékkal, 3,82 milliárd jüanra (538 millió dollár) nőtt a tavalyi harmadik negyedévhez képest. A bevétel 27 százalékkal rekordszintre, 89,19 milliárd jüanra emelkedett.

A Geely 761 ezer járművet adott el a negyedévben, 42,52 százalékkal többet az egy évvel korábbinál, és 7,8 százalékkal többet a második negyedévhez viszonyítva. A cég 2 170 189 járművet értékesített az idei első kilenc hónapban, ami 45,68 százalékos növekedés. A kilenchavi bevétel 239,5 milliárd jüan volt, 26 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. Az első három negyedév adózott eredménye 1 százalékkal, 13,11 milliárd jüanra csökkent.