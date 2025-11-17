Deviza
EUR/HUF384.17 -0.04% USD/HUF331.24 +0.1% GBP/HUF436.3 +0.17% CHF/HUF416.49 -0.04% PLN/HUF90.83 -0.15% RON/HUF75.56 -0.11% CZK/HUF15.91 +0.14% EUR/HUF384.17 -0.04% USD/HUF331.24 +0.1% GBP/HUF436.3 +0.17% CHF/HUF416.49 -0.04% PLN/HUF90.83 -0.15% RON/HUF75.56 -0.11% CZK/HUF15.91 +0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,362.16 +0.06% MTELEKOM1,740 0% MOL3,040 -0.2% OTP32,310 +0.44% RICHTER9,685 -0.41% OPUS527 0% ANY7,340 +1.38% AUTOWALLIS151 -1.95% WABERERS5,640 +2.17% BUMIX10,459.61 -0.36% CETOP3,724.08 -0.33% CETOP NTR2,329.41 -0.33% BUX107,362.16 +0.06% MTELEKOM1,740 0% MOL3,040 -0.2% OTP32,310 +0.44% RICHTER9,685 -0.41% OPUS527 0% ANY7,340 +1.38% AUTOWALLIS151 -1.95% WABERERS5,640 +2.17% BUMIX10,459.61 -0.36% CETOP3,724.08 -0.33% CETOP NTR2,329.41 -0.33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
BYD Auto
Szeged
Kína
járműipar

Nagy bejelentést tett a Szegeden gyárat építő BYD: ez a magyar autópiacot is megrengetheti

Jövő év végére megduplázná európai értékesítési hálózatát a kínai autógyár. A BYD eladásai a kontinensen ugrásszerűen nőttek ez év első kilenc hónapjában.
VG
2025.11.17, 16:51
Frissítve: 2025.11.17, 17:05

Újabb ambiciózus célokat jelentett be a Szegeden gyárat építő BYD. A legnagyobb kínai autógyártó a tervei szerint jövő év végéig megduplázza európai értékesítési hálózatát. Maria Grazia Davino, a BYD európai regionális ügyvezető igazgatója hétfőn egy frankfurti sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a vállalat 2025 végére ezer értékesítési ponttal lesz jelen Európában, és ezt a számot 2026 végére a duplájára növeli – írja a Reuters.

BYD
2026 végére megduplázná európai értékesítési hálózatát a BYD / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„A sikeres versenytársakhoz hasonlóan nekünk is közel kell lennünk az európai ügyfelekhez, és meg kell nyernünk a bizalmukat” – emelte ki Davino, aki a BYD német nyelvterületeken, Kelet-Európában és Skandináviában folytatott üzleti tevékenységéért felelős.

Hozzátette, hogy a BYD hosszú távú lokalizációs stratégiát dolgozott ki az európai piacra vonatkozóan. A kínai gyártó az öreg kontinensen immár 29 országban van jelen. Davino a sajtótájékoztatón megemlítette a BYD hamarosan megnyíló magyarországi autógyárát, amely az első lesz Európában. Ezenkívül a BYD egy második gyárat tervez Törökországban, és fontolgatja egy harmadik európai gyártási helyszín létrehozását is, erre a jelenlegi hírek szerint Spanyolország a legesélyesebb jelöltje.

A kínai gyártó optimizmusa nem alaptalan. A BYD európai eladásai több háromszorosára nőttek 2025 első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához képest, ez 80 807 járművet jelent. Ebben szerepet játszott az is, hogy az autógyártó megkezdte a plug-in hibridek és a teljesen elektromos autók értékesítését.

Hatalmasat hasított a BYD legnagyobb riválisa: ezzel lepte meg a piacot a Geely autógyár

A Geely Automobile Holdings Ltd., Kína egyik vezető autógyártója, profitjának és árbevételének erős növekedéséről számolt be a harmadik negyedév alapján hétfőn. Az adózott eredmény 59 százalékkal, 3,82 milliárd jüanra (538 millió dollár) nőtt a tavalyi harmadik negyedévhez képest. A bevétel 27 százalékkal rekordszintre, 89,19 milliárd jüanra emelkedett.

A Geely 761 ezer járművet adott el a negyedévben, 42,52 százalékkal többet az egy évvel korábbinál, és 7,8 százalékkal többet a második negyedévhez viszonyítva. A cég 2 170 189 járművet értékesített az idei első kilenc hónapban, ami 45,68 százalékos növekedés. A kilenchavi bevétel 239,5 milliárd jüan volt, 26 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. Az első három negyedév adózott eredménye 1 százalékkal, 13,11 milliárd jüanra csökkent.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu