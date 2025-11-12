Közép-Európa legnagyobb cégei: három magyar vállalat is a top tízbe tartozik

A közép- és kelet-európai régió 500 legnagyobb vállalatának listáját a 2024-es adatok szerint továbbra is a lengyel Orlen olajcég vezeti, a második helyet a cseh Skoda szerezte meg, a harmadikra került a lengyelországi kiskereskedelmi boltlánc, a Jeronimo Martins, megelőzve a 2023-ban még bronzérmes magyar Molt – közölte a Coface hitelbiztosító az évente kiadott CEE Top 500 régiós elemzés alapján.

Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A tájékoztatás szerint a listán 61 magyar cég szerepel, amelyek több mint 305 ezer embernek adnak munkát. Összesített árbevételük majdnem 132 milliárd eurót tett ki, a nettó profitjuk pedig több mint 4,4 milliárd euró volt 2024-ben. A tíz legnagyobb régiós cég közé tartozik a magyar vállalatok közül a Mol, amely a negyedik helyen végzett, az MVM a nyolcadik, az Audi Hungaria a tizedik helyet szerezte meg.

A magyar vállalatok listáját ez a három cég vezeti, de az első tízben szerepel még például a Robert Bosch Kft., a kecskeméti gyárat működtető Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., a Szerencsejáték Zrt., az Országos Dohányboltellátó Kft., valamint a Lidl Magyarország, amely egy évvel korábban még nem volt benne az elitligában.

Lengyelország a régió gazdasági motorja

Lengyelország továbbra is a régió gazdasági motorja, 178 vállalattal szerepel a Top 500 rangsorban, több mint 1,2 millió munkavállalóval. Ugyanakkor részesedése enyhén csökkent, és az árbevétel-növekedése stagnált, ami a zloty erősödésének és a munkaerőhiánynak tudható be.

A listára 71 céget delegáló Csehország növelte jelenlétét a rangsorban, amit a belföldi kereslet élénkülése és a monetáris enyhítés korai megkezdése segített elő. Románia – bár a régió második legnagyobb gazdasága – továbbra is alulreprezentált az ötszázas rangsorban 56 vállalattal, elsősorban strukturális problémák és kihívások miatt.

Jaroslaw Jaworski, a Coface közép- és kelet-európai régiójának vezérigazgatója a közleményben kiemelte, a CEE Top 500 rangsor rávilágít a régió legnagyobb vállalatainak rugalmasságára és ellenálló képességére. Bár a kihívások továbbra is fennállnak, a régió vállalati éllovasai új növekedési hajtóerőket keresnek, és aktívan alakítják a gazdasági jövőt.