Amikor repülés közben szerelik a repülőt: a ChatGPT meghibásodásai szinte mindennaposak – megoldás még nincs, csak kapkodó fejlesztések

Az elmúlt hónapokban a mesterséges intelligencia (MI) fejlődése újabb látványos fejezethez érkezett, de ezúttal nem feltétlenül a diadalról szólt. Miközben az OpenAI a világ legnépszerűbb MI-fejlesztőjévé nőtte ki magát, a felhasználók egyre gyakrabban tapasztalják a gépezet akadozását. A cég hivatalos szerverállapot-oldala szerint július óta a napok közel 80 százalékában fordult elő valamilyen fennakadás, részleges vagy teljes szolgáltatásleállás, tehát a ChatGPT meghibásodása szinte mindennapos. Egy olyan rendszer esetében, melyet ma újságírók, kutatók, fejlesztők, tanárok és diákok milliói használnak, ez már nem csupán technikai kellemetlenség, hanem jelzésértékű tünet.

A ChatGPT meghibásodásai szinte mindennaposak – megoldás még nincs, csak kapkodó fejlesztések / Fotó: Ju Jae-young

A mesterséges intelligencia háttérrendszerei rendkívül összetettek: az OpenAI szolgáltatásai is számos mikroszolgáltatásból, adatbázisból és kommunikációs rétegből állnak. A cég az utóbbi hónapokban egyre agresszívabban fejleszt, új funkciókat és modelleket vezet be – ilyen volt például

a GPT-5 előzetes verziója,

előzetes verziója, a továbbfejlesztett DALL-E képgenerátor ,

, a hangalapú interakciók

vagy a memóriamodul.

Ezek azonban nem külön rendszerek, hanem egymással szorosan összekapcsolt elemek: ha egyetlen fogaskerék megakad – például a képfeldolgozó modul –, az egész gépezet belassulhat. A felhasználó ilyenkor azt látja: nem tölt be a cset, nem generál képet, vagy épp „hiba történt” felirat jelenik meg. A szerverállapot-oldalon mindez sárga vagy piros figyelmeztetésként bukkan fel, és egy pillanat alatt több millió ember munkáját szakíthatja félbe.

Mi okozhatja a ChatGPT meghibásodásait?

A probléma gyökere részben a fejlesztési tempóban keresendő. Az OpenAI a tavalyi év végén még havi frissítésekkel dolgozott, idén nyárra azonban heti rendszerességgel kezdte élesíteni a modellverziókat. Minden új modellhez új háttérszolgáltatás, új adatfeldolgozó réteg, új hitelesítési modul társul. Ezeket a frissítéseket gyakran menet közben hajtják végre, vagyis miközben a rendszer teljes gőzzel fut, a háttérben kódot, adatbázist és konfigurációt cserélnek. Ez a módszer gyors, de kockázatos: elég egy hibás beállítás, és percek alatt globális leállás következhet be.

A július 15-i konfigurációs hiba például kevesebb mint tíz sor kódra vezethető vissza, mégis csaknem egyórás kiesést okozott világszerte.

A másik nagy tényező az infrastruktúra. Az OpenAI a Microsoft Azure felhőjén működik, mely bár megbízható, nem sérthetetlen. Ha az Azure egyik régiójában – például Észak-Amerikában – hálózati hiba vagy DNS-zavar lép fel, az pillanatok alatt kihat az OpenAI teljes rendszerére. A felhasználó ezt nem látja, csak annyit érzékel, hogy a modell „nem válaszol”. Ilyenkor gyakori, hogy a szolgáltatás nem áll le teljesen, csupán lassul vagy ideiglenesen korlátozott – a status oldalon viszont ez is hibának minősül, így újabb sárga csík jelenik meg a grafikonon.