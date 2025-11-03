Deviza
Vége lehet a ChatGPT döcögésének: példátlan megállapodást kötött az OpenAI az Amazonnal – létrejöhet a legmegbízhatóbb chatbot?

Az OpenAI története legnagyobb infrastruktúra-megállapodását írta alá az Amazon Web Servicesszel 38 milliárd dollár értékben. A partnerség célja, hogy stabilabbá és gyorsabbá tegye a ChatGPT-t, és biztosítsa a következő generációs mesterségesintelligencia-modellek működését. A lépés új korszakot nyithat az MI-iparban – és véget vethet a chatbotok akadozásának.
Gergely Máté
2025.11.03, 17:25
Frissítve: 2025.11.03, 17:39

A mesterséges intelligencia (MI) fejlesztéseinek felgyorsulásával a világ legnagyobb technológiai vállalatai soha nem látott versenybe kezdtek a számítási kapacitásokért. Az OpenAI és az Amazon Web Services (AWS) most egy több évre szóló, 38 milliárd dolláros példátlan megállapodással erősítette meg ezt a trendet, mely alapjaiban formálhatja át az MI-ipar szerkezetét. A cél egyértelmű: létrehozni azt az infrastruktúrát, mely elbírja a legnagyobb és legösszetettebb MI-rendszerek terheit – ez a ChatGPT működésében is hatalmas változás.

Vége lehet a ChatGPT döcögésének: példátlan megállapodást kötött az OpenAI az Amazonnal – létrejöhet a legmegbízhatóbb chatbot? / Fotó: Ascannio

A megállapodás értelmében az OpenAI azonnal elkezdi az AWS számítási felhőjének használatát, mely több százezer legújabb generációs Nvidia grafikus processzort (GPU) és akár tízmilliós nagyságrendű CPU-kapacitást biztosít a vállalatnak. Ez a hatalmas infrastruktúra 

  • nemcsak a ChatGPT működését teszi stabilabbá és gyorsabbá, 
  • hanem lehetővé teszi a következő generációs mesterségesintelligencia-modellek betanítását is. 

Az Amazon EC2 UltraServerekre épített rendszerek egyetlen hálózatban összekapcsolva biztosítják az alacsony késleltetésű, nagy hatékonyságú feldolgozást – ez kulcsfontosságú a valós idejű, ügynökalapú (agentic) MI-feladatokhoz, melyek a jövő automatizált rendszereinek alapját képezik.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia skálázása „óriási és megbízható számítási kapacitást igényel”, amit az AWS biztosítani tud. „Ez a partnerség megerősíti a szélesebb MI-ökoszisztémát, mely a következő korszak hajtóereje lesz, és elhozza a fejlett MI-t mindenki számára” – jelentette ki Altman. Matt Garman, az AWS vezetője pedig azt hangsúlyozta, hogy 

az Amazon felhőszolgáltatásai éppen a ChatGPT méretű rendszerekre lettek optimalizálva, és „gerincoszlopként” szolgálnak majd az OpenAI törekvéseihez.

A két cég kapcsolata nem új keletű: az OpenAI modelljei már korábban megjelentek az Amazon Bedrock platformján, melyen keresztül vállalatok ezrei használják a ChatGPT-alapú megoldásokat kódolási, tudományos, üzleti vagy elemzési célokra. Az új megállapodás azonban jóval mélyebb integrációt jelent, és az MI-szektorban zajló erőviszonyokat is átrendezheti.

Szükség is van fejlesztésre, mert a ChatGPT erősen botladozik

Az OpenAI hivatalos szerverállapot-oldala szerint július óta a napok közel 80 százalékában fordult elő valamilyen fennakadás, részleges vagy teljes szolgáltatásleállás, tehát a ChatGPT meghibásodásai szinte mindennaposak. Egy olyan rendszer esetében, melyet ma újságírók, kutatók, fejlesztők, tanárok és diákok milliói használnak, ez már nem csupán technikai kellemetlenség, hanem jelzésértékű tünet. 

A mostani nagyjából 80 százalékos hibaarány súlyos figyelmeztetés. 

Javítani csak átfogó architekturális átalakítással lehet. Egy stabilabb európai adatközpont-hálózat is csökkentené a kockázatot, hiszen a legtöbb hiba ma is az amerikai régióból gyűrűzik tovább.

Ez viszont egy szinte példátlan európai beruházást, sőt beruházássorozatot igényelne, ami bár nagy lehetőség lenne a helyi vállalkozóknak, de olyan együttműködési hálóra lenne szükség, amire – úgy néz ki – sem az OpenAI, sem a Microsoft egyelőre nem nyitott.

Az OpenAI több lábon akar állni, miközben nem hagyja magára a Microsoftot

A mostani hír különösen érdekes annak fényében, hogy az OpenAI eddig elsősorban a Microsoft Azure infrastruktúrájára támaszkodott. A Microsoft még 2019-ben vált az OpenAI stratégiai partnerévé, és azóta több tízmilliárd dollárt fektetett a cégbe. Az Amazonnal most kötött, hét évre szóló szerződés ugyanakkor azt jelzi, hogy az OpenAI nem kíván kizárólag egyetlen technológiai óriásra építeni.

Az OpenAI–Microsoft-kapcsolat továbbra is szoros – elég, ha a legutóbbi hírekre gondolunk, miszerint a Microsoft saját operációs rendszereibe és fejlesztői eszközeibe mélyen integrálja a ChatGPT-t –, ugyanakkor az Amazonnal kötött partnerség új fejezetet nyit. Ez a többplatformos stratégia nemcsak versenyt teremt a szolgáltatók között, hanem csökkenti a technológiai függőséget is, ami hosszú távon mindkét fél számára előnyös lehet.

A 38 milliárd dolláros projekt során az AWS 2026 végéig telepíti a szükséges kapacitásokat, 2027-re pedig további bővítésre is lehetőség nyílik. 

A vállalat 500 ezres GPU-klasztereivel a világ egyik legnagyobb MI-infrastruktúráját működteti, és ezzel olyan számítási hátteret biztosít, melyre a legtöbb fejlesztőcégnek önállóan esélye sem lenne.

A mesterséges intelligencia iparában tehát új korszak kezdődik: a fejlesztések már nemcsak az algoritmusokról, hanem az ezeket kiszolgáló gigászi számítási hálózatokról is szólnak. Az OpenAI és az Amazon együttműködése nem csupán két vállalat, hanem két technológiai világ összeolvadása – mely meghatározhatja, hogyan működik majd a ChatGPT, és egyáltalán az MI a következő évtizedben.

